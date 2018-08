Douglas Costa: "Con CR7 faremo grandi cose"

Douglas Costa è pronto a iniziare una nuova stagione con la maglia della Juventus.

L'esterno brasiliano ha parlato ai microfoni di Italian Football TV anche del suo nuovo compagno di squadra Cristiano Ronaldo, con il quale si è allenato insieme ai reduci dal Mondiale alla Continassa.

Ecco le parole dell'ex Bayern Monaco: "Ronaldo alla Juve? Credo che sia già a un livello alto, ma ha voluto veramente fare un ulteriore step per aumentare il proprio status. Penso che CR7 abbia tutto per portarci a un altro livello e fare cose importanti questa stagione. Ronaldo è un giocatore veramente forte, ma abbiamo Dybala anche che gioca con giocatori importanti, io gioco con Neymar, perciò sappiamo che non è totalmente nuovo per noi giocare con gente di quel livello. Ognuno di noi l'ha accolto, sappiamo quanto ci può far crescere, non si può nascondere, è chiaro".

SPORTAL.IT | 08-08-2018 20:55