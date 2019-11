Douglas Costa: "Da quando c'è CR7 tutti più magri"

L'attaccante esterno della Juventus Douglas Costa in un'intervista a Esporte Interativo ha rivelato che con l'arrivo di Cristiano Ronaldo l'alimentazione e la dieta dei giocatori è notevolmente migliorata: "Io mi alimento sempre bene, ora più che prima. Sapete, ho già 29 anni e questo si sente. Gli addominali di CR7? E’ vero, capita spesso di vederlo senza maglietta ed è impressionante, fa venire più voglia a tutti di curarsi, lui è così bello e non si vuole essere da meno. Da quando è arrivato la percentuale di massa grassa di tutti i giocatori si è abbassata".

"E’ notevole, perché il valore di Ronaldo non si vede solo in campo, anche fuori ci ha dato tanto". Il brasiliano, che sta per tornare da un infortunio, sente di avere una grande intesa con Ronaldo: "Parliamo la stessa lingua dentro e fuori del campo. Ogni volta che giochiamo insieme ci cerchiamo a vicenda, perché entrambi sappiamo che insieme possiamo creare più difficoltà agli avversari".

SPORTAL.IT | 06-11-2019 17:55