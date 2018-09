Douglas Costa, ecco la stangata

Sono quattro le giornate di squalifica inflitte dal Giudice Sportivo a Douglas Costa, l'attaccante della Juventus reo di avere sputato in faccia a Federico Di Francesco del Sassuolo nel corso della gara dello Stadium di domenica. L'infrazione era stata rilevata grazie al Var. Il brasiliano rischiava anche per avere affrontato con il gomito alto il calciatore avversario ma in questo caso il gesto, seppur oggettivamente antisportivo, non ha sembrato assumere con sufficiente grado di certezza i connotati della condotta violenta.

Il giocatore, aveva reso noto Allegri, sarà multato: "È stato provocato? Doveva indipendentemente avere un atteggiamento diverso. Non era una corrida la partita, era entrato bene. Sono rimasto sorpreso dalla sua reazione. Il fallo che ha subito e non è stato fischiato non gli è servito. Abbiamo preso gol, una espulsione che sarà lunga e noi su questo non dobbiamo cadere. È giusto che sia multato lo sarà sicuramente".

Douglas Costa salterà la trasferta di Frosinone, la sfida con il Bologna e soprattutto il big match contro il Napoli, oltre, infine, alla trasferta di Udine. "Mi svegliavo alle 5 del mattino da quando avevo 12 anni. Tu non sai quello che mi ha detto… ma poco male…chiedo scusa a tutti quelli a cui devo chiederlo perché ho sbagliato" aveva riferito l'ex Bayern Monaco dialogando con una tifosa su Instagram.

Federico Di Francesco ha intanto messo i puntini sulle 'i'. "Non permetto che mi vengano attribuiti comportamenti e/o frasi razziste che non appartengono ai miei valori etici e che sono frutto dell'immaginazione altrui. Chiedo e pretendo rispetto!".

L'attaccante del Sassuolo ha deciso di commentare le voci secondo cui a scatenare l'inconsulta reazione di Douglas Costa durante il match di domenica tra la Juventus e i neroverdi sarebbero stati degli insulti razzisti da lui rivolti al brasiliano.

Sul profilo twitter del club di Squinzi Di Francesco si è detto "profondamente turbato dalle illazioni e dalle invenzioni apparse su alcuni media nazionali. Tutto questo è offensivo e denigratorio".

