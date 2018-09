Douglas Costa fa mea culpa

Sei gol e tre giornate di squalifica. Potrebbe essere questo a breve il riassunto dela carriera italiana di Douglas Costa, autore finora di appena sei centri con la Juventus, ma vicino a ricevere una stangata dal giudice sportivo dopo lo sputo all’attaccante del Sassuolo Di Francesco nei minuti di recupero della gara vinta per 2-1 dai bianconeri.

Qualche ora dopo il folle gesto, l’ex Bayern Monaco ha fatto ammissione di colpa attraverso un tweet pubblicato sul proprio profilo ufficiale: “Vorrei scusarmi con tutti i fan della Juventus per questa reazione fuorviante nel gioco di oggi. Mi scuso anche con i miei compagni di squadra, che sono sempre con me nei momenti belli e cattivi. È brutto, ne sono consapevole e mi scuso con tutti per questo. Metto in chiaro che questo atteggiamento isolato non corrisponde a quello che ho sempre dimostrato nella mia carriera”.

Douglas Costa dovrebbe saltare le partite contro Frosinone, Bologna e Napoli.

SPORTAL.IT | 16-09-2018 19:55