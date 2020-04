Douglas Costa: "Il più forte è Dybala"

Douglas Costa in una diretta Instagram con i suoi followers ha parlato del suo rientro in Italia: "Spero di tornare presto in Italia, non vedo l'ora di rientrare, anche perché non so più cosa fare qui", ha detto il centrocampista offensivo della Juventus, ancora in Brasile dove si è rifugiato dopo l'esplosione della pandemia.

Poi ha risposto alle domande dei tifosi: "Il compagno più forte è Paulino (Dybala, ndr). Gol o assist? Per me vanno bene entrambi, posso fare tutto: l'importante è che la squadra vinca".

