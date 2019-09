Douglas Costa ha riportato una lesione muscolare di medio grado alla coscia destra: l'esterno brasiliano della Juventus effettuerà un secondo esame tra 15 giorni per definire meglio i tempi di recupero. Lo stop si prospetta di almeno 30 giorni.

Sospiro di sollievo invece per Pjanic, rientrato il problema muscolare, e Gonzalo Higuain. Il bosniaco dovrebbe in ogni caso sedersi in panchina contro l'Atletico Madrid, al suo posto Bentancur.

SPORTAL.IT | 16-09-2019 20:04