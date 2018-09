Douglas Costa non si scusa con Di Francesco: ecco perché

"Mi svegliavo alle 5 del mattino da quando avevo 12 anni. Tu non sai quello che mi ha detto… ma poco male…chiedo scusa a tutti quelli a cui devo chiederlo perché ho sbagliato".

Il centrocampista offensivo della Juventus Douglas Costa, sul proprio profilo Instagram, rispondendo a una tifosa, è tornato sullo sputo in faccia a Federico Di Francesco, nei minuti finali della partita vinta 2-1 dalla compagine bianconera contro il Sassuolo domenica all’Allianz Stadium: una sconcertante reazione che gli è costata l'espulsione, grazie all’intervento del Var. La Procura federale ha chiesto la prova tv nei confronti dell’ex calciatore del Bayern Monaco che sarà probabilmente squalificato per tre turni. Ma non è detto.

Lo sputo nei confronti di un avversario, infatti, rientra nella casistica della "condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti": Douglas Costa potrebbe quindi essere punito con almeno 3 giornate di squalifica. Il gesto è stato inoltre preceduto da una gomitata e un abbozzo di testata che potrebbero aggravare la situazione del brasiliano, che rischia una squalifica più lunga. In caso di uno stop di 3 giornate, Douglas Costa salterà la trasferta di Frosinone, la sfida con il Bologna e soprattutto il big match contro il Napoli.

Il giocatore, ha reso noto Allegri, sarà multato: "È stato provocato? Doveva indipendentemente avere un atteggiamento diverso. Non era una corrida la partita, era entrato bene. Sono rimasto sorpreso dalla sua reazione. Il fallo che ha subito e non è stato fischiato non gli è servito. Abbiamo preso gol, una espulsione che sarà lunga e noi su questo non dobbiamo cadere. È giusto che sia multato lo sarà sicuramente".

Sempre sui social, è arrivata anche il post dell'ex bianconero Patrice Evra: "Sai che il simbolo della Juve è una zebra, non un lama. Ti sei scusato per il tuo gesto, però la gente non saprà mai cosa ti ha detto…".

SPORTAL.IT | 17-09-2018 17:00