Douglas Costa parte se va via anche Maurizio Sarri

Sono incrociati i destini di Maurizio Sarri e di Douglas Costa, un giocatore per il quale il tecnico della Juventus stravede per la sua capacità di spaccare le difese e per la velocità di esecuzione.

Il brasiliano, qualora il toscano dovesse restare sulla panchina bianconera, non sarà ceduto. Nel caso in cui si arrivi al divorzio con l'ex allenatore del Napoli e del Chelsea anche lo scenario legato al futuro del calciatore potrebbe mutare: le pretendenti non mancano di sicuro.

SPORTAL.IT | 31-03-2020 19:09