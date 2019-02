Douglas Costa risponde alle critiche

Douglas Costa non sta vivendo una stagione facile con la maglia della Juventus per via di alcuni infortuni e per qualche prestazioni tutt'altro che esaltanti.

A rendere ancora più problematico il momento del brasiliano anche la scelta dell’ex Bayern Monaco di volare a Parigi per la festa di compleanno di Neymar dopo aver distrutto la sua vettura in un incidente stradale, da cui, per sua fortuna, è uscito illeso.

Pioggia di critiche per Douglas Costa con anche il malumore della società piemontese che non lo ha multato, ma certamente non ha preso bene la scelta di volare a Parigi e fare festa con Neymar e altri calciatori del PSG.

Pizzicato da una tifosa su Twitter che gli ha scritto: “Douglas Costa che è andato al party di Neymar in Francia senza avvisare la Juventus in Italia?”

Seccata la risposta di Costa: “Non è andata così!!! Era un giorno libero…così ero libero di fare quello che volevo!”.

SPORTAL.IT | 06-02-2019 20:20