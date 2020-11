Douglas Costa ritrova il gol: è il primo dal ritorno al Bayern

A più di tre anni e otto mesi di distanza dall’ultima volta, Douglas Costa ha segnato un gol con la maglia del Bayern Monaco . Nella vittoria per 1-3 della squadra di Flick contro lo Stoccarda ha trovato gloria anche il brasiliano.

Il classe 1990, di proprietà della Juventus , è subentrato al 69′ di gioco con la partita sull’1-2 e in equilibrio, prendendo posto sull’out di sinistra. A tre minuti dal termine, sugli sviluppi di un contropiede, si è ritrovato sulla corsia destra: è rientrato sul suo mancino e dal limite ha chiuso sul primo palo, battendo Kobel.

Si tratta del primo centro stagionale per il brasiliano, che finora aveva fatto registrare soltanto assist assist, tra Bundesliga e Champions League. Il ‘secondo’ primo goal con il Bayern, club in cui è tornato il 5 ottobre scorso, dopo averci già trascorso due anni tra il 2015 e il 2017.

Vista la folta concorrenza di Sané, Coman e Gnabry, la stagione di Douglas Costa in Baviera è stata finora da comprimario: in 10 presenze ha giocato da titolare soltanto tre volte, due in Bundesliga e una in DFB-Pokal.

