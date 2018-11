Douglas Costa torna a parlare dello sputo

Douglas Costa è ritornato sull'episodio dello sputo a Federico Di Francesco durante la partita tra Juventus e Sassuolo. Una follia che gli è costata 4 giornate di stop.

"È stato un giorno poco felice, non ero in me. Non avevo mai fatto una cosa del genere in 10 anni di carriera. Ho parlato con il club e con il ct, lui mi ha detto quello che pensava e io lo rispetto molto e mi sono scusato per quello che è successo, ma ora spero di lasciarmi tutto alle spalle".

Sul suo ritorno nella Seleçao: "È sempre stato un sogno far parte della Nazionale. Cerco sempre di conquistare più spazio, quello che voglio è giocare per il Brasile nei prossimi anni perché per un calciatore è la più grande soddisfazione".

