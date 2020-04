Douglas Costa vuole tornare in campo

Intervenuto in una diretta su instagram assieme all'artista brasiliano Tohi, il calciatore della Juventus Douglas Costa ha manifestato tutta la sua voglia di tornare in campo.

"Spero che il campionato riparta al più presto, magari tra un mese – ha dichiarato -. Mi alleno tutti i giorni, ma spero davvero di ripartire a breve. Adesso sono a casa con la mia famiglia, passo molto tempo insieme ai miei cari".

Douglas Costa, al momento, è ancora in Brasile. Era partito il 21 marzo scorso da Torino, in accordo con la società e nel rispetto delle regole imposte dal decreto, dopo l'esplosione in Italia dell'emergenza coronavirus.

SPORTAL.IT | 13-04-2020 15:21