Il cerchio si chiude per Douglas Luiz, andata e ritorno all'Aston Villa passando per la Juventus

Il brasiliano che arriva dalla Juventus chiuderà la stagione all'Aston Villa, sua ex squadra: un ritorno che desta sensazione e qualche interrogativo

Il percorso circolare disegnato da Douglas Luiz rasenta l’iperbolico, considerato che proprio nel tardo pomeriggio di martedì 27 gennaio, a sei giorni dalla chiusura della finestra di riparazione, si è raggiunta l’intesa per il ritorno del centrocampista nel club che l’ha portato ad esprimersi ai massimi livelli. Tutto era incominciato lì, all’Aston Villa. E lì torna, dopo aver sfiorato il Chelsea e vissuto mesi di autentico tormento alla Juventus. Succede anche questo, nel mercato di gennaio: il ricordo diventa presente. All’Aston Villa la sequenza di infortuni impone di tornare a comprare. E il miglior acquisto possibile diventa proprio l’ex lanciato tra i top nel proprio ruolo.

Accordo tra Aston Villa e Nottingham per Douglas Luiz

La notizia verte sull’intesa tra l’Aston Villa e il Nottingham, che hanno raggiunto un accordo sul prestito dell’ex centrocampista Douglas Luiz arrivato in Inghilterra dalla Juventus, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026. Adesso è pronto a lasciare il club per il Villa prima della scadenza e unirsi alla sua ex squadra già da lunedì, stando a BBC Sport.

Un cerchio perfetto, con nel mezzo una parabola che aveva indotto ad elevare le aspettative poi tradite dalla parentesi torinese. Douglas Luiz, in Premier, aveva stupito. Si era guadagnato la stima e l’apprezzamento dei top club tant’è che The Villans hanno superato la concorrenza del Chelsea, facendo leva sulla preferenza del giocatore che ha preferito il Villa, squadra in cui ha collezionato 204 presenze tra il 2019 e il 2024.

Secondo quanto risulta al Daily Mail Sport, il Chelsea aveva considerato il brasiliano ma non aveva poi agito con convinzione consentendo, di fatto, di chiudere ai rivali.

La strana sorte riservata a Douglas Luiz

In effetti, tornando sulla sequenza di trasferimenti, la carriera di Douglas Luiz ha del paradossale: proprio la sua prossima squadra aveva deciso di cedere alla Juventus il brasiliano per la modica cifra di 42,5 milioni di sterline nel giugno 2024. In Serie A sappiamo come è andata: poche partite da titolare, da contare sulle dita di una mano (una) prima di passare al Nottingham in prestito nell’agosto 2025.

ANSA

Douglas Luiz

Unai Emery, a seguito della situazione che ha riempito l’infermeria, aveva chiesto di rinforzare le sue opzioni a centrocampo, in queste settimane a disposizione: il capitano John McGinn sarà fuori fino a due mesi per un problema al ginocchio e Boubacar Kamara dovrebbe saltare il resto della stagione per un infortunio al ginocchio. Inoltre, l’Aston Villa ha perso Conor Gallagher all’inizio di questo mese, dopo che il nazionale inglese ha scelto di trasferirsi al Tottenham dall’Atletico Madrid per 35 milioni di sterline.

Il flop Juventus

Terzo in Premier League, a quattro punti dalla capolista Arsenal, la compagine guidata da Emery si è qualificata per gli ottavi di finale di Europa League con una giornata di anticipo. Come anticipato, lo stesso club ha completato l’acquisto per 18 milioni di sterline dell’attaccante Tammy Abraham dal Besiktas, dopo che l’attaccante avrà sostenuto le visite mediche nel Regno Unito.

Stando alle indiscrezioni riportate dai media inglesi, la squadra turca ha attivato un’opzione da 11,2 milioni di sterline per acquistare Abraham, preso in prestito dalla Roma, per poi vendere il 28enne ai Villans. Due ex protagonisti, comunque sia andata, della Serie A approdano in contemporanea all’Aston Villa. Per Douglas Luiz il cerchio si chiude. Con altissima probabilità, pure per la Juventus.