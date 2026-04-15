Issa Doumbia come Franck Kessié? I numeri che fanno sognare il Venezia e la Nazionale

Doumbia sta trascinando il Venezia: numeri da top e paragone con Kessié. Ma è davvero allo stesso livello?

Lo sporco lavoro del coordinamento: qualcuno lo deve pur fare. Eppure, quando ha modo di pigiare le dita sulla tastiera, restituisce storie e racconti di sport che valgono il biglietto

Sei gol, cinque assist e una sensazione chiara: il Venezia ha trovato un centrocampista diverso dagli altri. Issa Doumbia sta trascinando la corsa alla Serie A, e il paragone con Franck Kessié ormai torna ovunque. Ma quanto è davvero fondato?

Gli interessamenti si sono moltiplicati, dall’Italia all’estero: per un centrocampista di 22 anni sono numeri pesanti: il primo vero segnale. Non basta però per reggere il paragone. Doumbia oggi è una promessa credibile. Kessié, alla sua età, era già una certezza.

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Chi è Issa Doumbia: il percorso dall’AlbinoLeffe alla Serie A

Nato a Treviglio nel 2003, cresciuto nell’AlbinoLeffe, ha fatto un salto che non è per tutti: dalla Serie C alla Serie A senza passaggi intermedi.

Il Venezia lo ha acquistato nell’estate 2024 con un contratto lungo, fino al 2029. E già nella prima stagione ha trovato spazio in 24 partite in massima serie. Non è solo talento: è crescita rapida.

I numeri di Doumbia che stanno cambiando la stagione del Venezia

Nella prima stagione in laguna ha collezionato 24 presenze in massima serie. Non sono dettagli secondari. Spiegano perché oggi il suo nome circoli con forza.

Anche il modo in cui si descrive dice molto. Dopo la prima chiamata con l’Italia U21, ha indicato Paul Pogba come riferimento e ha spiegato di vedersi come mezzala destra in un centrocampo a tre. Tradotto: un giocatore che copre campo, regge i duelli e arriva dentro l’area. Esattamente il tipo di profilo che oggi fa la differenza.

La sua stagione lo conferma. La Lega B lo ha indicato pochi giorni fa tra i più in forma del campionato, ricordando 2 gol (a Reggiana e Padova) e 1 assist (Reggiana) nelle ultime cinque partite.

Caratteristiche tecniche: perché ricorda Franck Kessié

E qui torna il confronto con Franck Kessié. Le somiglianze sono evidenti: struttura fisica, capacità di incidere nelle due aree, ruolo da interno dinamico. Anche i numeri, in parte, si sovrappongono anche se Kessié è stato ancora più precoce.

In Serie B con il Cesena, stagione 2015/16, Kessié chiuse con 4 gol e 2 assist. Doumbia oggi ha già fatto meglio e ha numeri offensivi superiori. Kessié trasformò quei segnali in certezze già alla prima stagione piena in Serie A con l’Atalanta. Doumbia è una promessa credibile, non ancora una conferma.

Intanto il mercato si muove. Il suo nome circola da mesi e gli interessamenti non mancano, tra Italia ed estero. Il Venezia però ha una posizione forte: contratto lungo e una promozione da inseguire. Tradotto: nessuna fretta.

Mercato e futuro: cosa succede ora al centrocampista del Venezia

Transfermarkt lo valuta 8 milioni, cifra che lo colloca tra i profili più preziosi della rosa del Venezia e tra quelli di spicco della Serie B. Ad agosto 2025 il Southampton ha messo sul piatto sei milioni di euro più bonus.

Lo scorso gennaio il suo agente ha confermato l’esistenza di interessamenti importanti da Inghilterra e Italia: la scelta fatta in sinergia con il Venezia è stata restare per completare la crescita e inseguire il ritorno in Serie A.

Celtic, Club Brugge, Espanyol, Udinese, Inter, Milan, Napoli, Roma e Sporting Lisbona: l’elenco dei club che hanno adocchiato Doumbia si allunga giorno dopo giorno.

Quindi, sta davvero nascendo il nuovo Kessié? È presto per dirlo. Gli indizi portano però in quella direzione: continuità, produzione offensiva, struttura, personalità. Il Venezia si gode un centrocampista moderno. I prossimi passi diranno se è solo un paragone suggestivo o l’inizio di una storia già vista.