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CALCIO SERIE B

Arezzo-Benevento come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 8a giornata della Serie B BKT 2026/2027

Pubblicato: 3 min di lettura

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Redazione

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Arezzo-Benevento è una partita valevole per la 8a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte l'Arezzo che attualmente si trova al 9° posto in classifica con 10 punti e il Benevento che invece è al 8° posto in classifica con 11 punti.

L'Arezzo ha ottenuto finora 3 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Pietro Cianci con 2 reti.
Il Benevento ha ottenuto finora 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Francesco Salvemini con 2 reti.

Arezzo-Benevento si gioca allo stadio Città di Arezzo di Arezzo; arbitro di Arezzo - Benevento è il signor Francesco Fourneau di Roma. Al VAR ci sarà invece Francesco Cosso.

Dove vedere Arezzo-Benevento in tv o in streaming

  • Partita: Arezzo-Benevento
  • Data: sabato 24 ottobre 2026
  • Orario: 19:30
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Arezzo
  • Stadio: Città di Arezzo
  • Arbitro: Francesco Fourneau

Arezzo-Benevento è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:30 del giorno 24-10-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

  • Plus
  • Standard
  • Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Arezzo-Benevento sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Arezzo - Benevento?
La gara tra Arezzo e Benevento si giocherà sabato 24 ottobre 2026 alle ore 19:30
Chi è l'arbitro di Arezzo - Benevento?
L'arbitro del match sarà Francesco Fourneau
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Arezzo - Benevento sarà Francesco Cosso
Dove si gioca Arezzo - Benevento?
La partita si gioca a Arezzo
In che stadio si gioca Arezzo - Benevento?
Stadio Città di Arezzo
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere dell'Arezzo è Pietro Cianci con 2 gol, mentre il capocannoniere del Benevento è Francesco Salvemini con 2 gol
Chi trasmette la partita Arezzo - Benevento?
La partita tra Arezzo e Benevento verrà trasmessa da DAZN
Arezzo-Benevento come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

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