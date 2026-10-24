Arezzo-Benevento è una partita valevole per la 8a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte l'Arezzo che attualmente si trova al 9° posto in classifica con 10 punti e il Benevento che invece è al 8° posto in classifica con 11 punti.
L'Arezzo ha ottenuto finora 3 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Pietro Cianci con 2 reti.
Il Benevento ha ottenuto finora 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Francesco Salvemini con 2 reti.
Arezzo-Benevento si gioca allo stadio Città di Arezzo di Arezzo; arbitro di Arezzo - Benevento è il signor Francesco Fourneau di Roma. Al VAR ci sarà invece Francesco Cosso.
Dove vedere Arezzo-Benevento in tv o in streaming
- Partita: Arezzo-Benevento
- Data: sabato 24 ottobre 2026
- Orario: 19:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Arezzo
- Stadio: Città di Arezzo
- Arbitro: Francesco Fourneau
Arezzo-Benevento è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:30 del giorno 24-10-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Arezzo-Benevento sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Arezzo - Benevento?
- La gara tra Arezzo e Benevento si giocherà sabato 24 ottobre 2026 alle ore 19:30
- Chi è l'arbitro di Arezzo - Benevento?
- L'arbitro del match sarà Francesco Fourneau
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Arezzo - Benevento sarà Francesco Cosso
- Dove si gioca Arezzo - Benevento?
- La partita si gioca a Arezzo
- In che stadio si gioca Arezzo - Benevento?
- Stadio Città di Arezzo
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere dell'Arezzo è Pietro Cianci con 2 gol, mentre il capocannoniere del Benevento è Francesco Salvemini con 2 gol
- Chi trasmette la partita Arezzo - Benevento?
- La partita tra Arezzo e Benevento verrà trasmessa da DAZN