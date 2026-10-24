Partita valevole per la 8a giornata della Serie B BKT 2026/2027

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Arezzo-Benevento è una partita valevole per la 8a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte l'Arezzo che attualmente si trova al 9° posto in classifica con 10 punti e il Benevento che invece è al 8° posto in classifica con 11 punti.

L'Arezzo ha ottenuto finora 3 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 8 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Pietro Cianci con 2 reti.

Il Benevento ha ottenuto finora 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Francesco Salvemini con 2 reti.

Arezzo-Benevento si gioca allo stadio Città di Arezzo di Arezzo; arbitro di Arezzo - Benevento è il signor Francesco Fourneau di Roma. Al VAR ci sarà invece Francesco Cosso.

Dove vedere Arezzo-Benevento in tv o in streaming

Partita : Arezzo-Benevento

: Arezzo-Benevento Data : sabato 24 ottobre 2026

: sabato 24 ottobre 2026 Orario : 19:30

: 19:30 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Arezzo

: Arezzo Stadio : Città di Arezzo

: Città di Arezzo Arbitro: Francesco Fourneau

Arezzo-Benevento è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:30 del giorno 24-10-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

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Il link al live di Arezzo-Benevento sarà inserito un'ora prima del match.