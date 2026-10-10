Arezzo-Cremonese è una partita valevole per la 6a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte l'Arezzo che attualmente si trova al 13° posto in classifica con 6 punti e la Cremonese che invece è al 15° posto in classifica con 5 punti.
L'Arezzo ha ottenuto finora 2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 6 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è Pietro Cianci con 2 reti.
La Cremonese ha ottenuto finora 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Federico Bonazzoli con 3 reti.
Arezzo-Cremonese si gioca allo stadio Città di Arezzo di Arezzo; arbitro di Arezzo - Cremonese è il signor Andrea Zanotti. Al VAR ci sarà invece Niccolò Baroni. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Andrea Zanotti ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 7 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Arezzo-Cremonese in tv o in streaming
- Partita: Arezzo-Cremonese
- Data: sabato 10 ottobre 2026
- Orario: 19:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Arezzo
- Stadio: Città di Arezzo
- Arbitro: Andrea Zanotti
Arezzo-Cremonese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:30 del giorno 10-10-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Arezzo-Cremonese sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Arezzo - Cremonese?
- La gara tra Arezzo e Cremonese si giocherà sabato 10 ottobre 2026 alle ore 19:30
- Chi è l'arbitro di Arezzo - Cremonese?
- L'arbitro del match sarà Andrea Zanotti
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Arezzo - Cremonese sarà Niccolò Baroni
- Dove si gioca Arezzo - Cremonese?
- La partita si gioca a Arezzo
- In che stadio si gioca Arezzo - Cremonese?
- Stadio Città di Arezzo
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere dell'Arezzo è Pietro Cianci con 2 gol, mentre il capocannoniere della Cremonese è Federico Bonazzoli con 3 gol
- Chi trasmette la partita Arezzo - Cremonese?
- La partita tra Arezzo e Cremonese verrà trasmessa da DAZN