Arezzo-Palermo è una partita valevole per la 2a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte l'Arezzo che attualmente si trova al 5° posto in classifica con 3 punti e il Palermo che invece è al 8° posto in classifica con 3 punti.
L'Arezzo ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Artur Ionita con 1 rete.
Il Palermo ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 0. Il giocatore che ha segnato più gol è Dennis Johnsen con 1 rete.
Arezzo-Palermo si gioca allo stadio Città di Arezzo di Arezzo; arbitro di Arezzo - Palermo è il signor Livio Marinelli. Al VAR ci sarà invece Luca Massimi.
Dove vedere Arezzo-Palermo in tv o in streaming
- Partita: Arezzo-Palermo
- Data: domenica 30 agosto 2026
- Orario: 19:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Arezzo
- Stadio: Città di Arezzo
- Arbitro: Livio Marinelli
Arezzo-Palermo è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:00 del giorno 30-08-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Arezzo-Palermo sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Arezzo - Palermo?
- La gara tra Arezzo e Palermo si giocherà domenica 30 agosto 2026 alle ore 19:00
- Chi è l'arbitro di Arezzo - Palermo?
- L'arbitro del match sarà Livio Marinelli
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Arezzo - Palermo sarà Luca Massimi
- Dove si gioca Arezzo - Palermo?
- La partita si gioca a Arezzo
- In che stadio si gioca Arezzo - Palermo?
- Stadio Città di Arezzo
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere dell'Arezzo è Artur Ionita con 1 gol, mentre il capocannoniere del Palermo è Dennis Johnsen con 1 gol
- Chi trasmette la partita Arezzo - Palermo?
- La partita tra Arezzo e Palermo verrà trasmessa da DAZN