Partita valevole per la 5a giornata della Serie B BKT 2026/2027

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Arezzo-Sudtirol è una partita valevole per la 5a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte l'Arezzo che attualmente si trova al 12° posto in classifica con 6 punti e il Sudtirol che invece è al 4° posto in classifica con 8 punti.

L'Arezzo ha ottenuto finora 2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Pietro Cianci con 2 reti.

Il Sudtirol ha ottenuto finora 2 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Kenny Mixtur con 1 rete.

Arezzo-Sudtirol si gioca allo stadio Città di Arezzo di Arezzo; arbitro di Arezzo - Sudtirol è il signor Marco Di Loreto. Al VAR ci sarà invece Alessandro Prontera. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Marco Di Loreto ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 10 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Arezzo-Sudtirol in tv o in streaming

Partita : Arezzo-Sudtirol

: Arezzo-Sudtirol Data : domenica 20 settembre 2026

: domenica 20 settembre 2026 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Arezzo

: Arezzo Stadio : Città di Arezzo

: Città di Arezzo Arbitro: Marco Di Loreto

Arezzo-Sudtirol è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 20-09-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

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Il link al live di Arezzo-Sudtirol sarà inserito un'ora prima del match.