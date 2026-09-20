Arezzo-Sudtirol è una partita valevole per la 5a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte l'Arezzo che attualmente si trova al 12° posto in classifica con 6 punti e il Sudtirol che invece è al 4° posto in classifica con 8 punti.
L'Arezzo ha ottenuto finora 2 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Pietro Cianci con 2 reti.
Il Sudtirol ha ottenuto finora 2 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Kenny Mixtur con 1 rete.
Arezzo-Sudtirol si gioca allo stadio Città di Arezzo di Arezzo; arbitro di Arezzo - Sudtirol è il signor Marco Di Loreto. Al VAR ci sarà invece Alessandro Prontera. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Marco Di Loreto ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 10 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Arezzo-Sudtirol in tv o in streaming
- Partita: Arezzo-Sudtirol
- Data: domenica 20 settembre 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Arezzo
- Stadio: Città di Arezzo
- Arbitro: Marco Di Loreto
Arezzo-Sudtirol è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 20-09-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Arezzo-Sudtirol sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Arezzo - Sudtirol?
- La gara tra Arezzo e Sudtirol si giocherà domenica 20 settembre 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Arezzo - Sudtirol?
- L'arbitro del match sarà Marco Di Loreto
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Arezzo - Sudtirol sarà Alessandro Prontera
- Dove si gioca Arezzo - Sudtirol?
- La partita si gioca a Arezzo
- In che stadio si gioca Arezzo - Sudtirol?
- Stadio Città di Arezzo
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere dell'Arezzo è Pietro Cianci con 2 gol, mentre il capocannoniere del Sudtirol è Kenny Mixtur con 1 gol
- Chi trasmette la partita Arezzo - Sudtirol?
- La partita tra Arezzo e Sudtirol verrà trasmessa da DAZN