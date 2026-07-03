Si chiude il quadro dei sedicesimi tra venerdì e sabato notte. Occhi puntati sull'Albiceleste di Leo Messi: tutte le info

Entra nel vivo la fase a eliminazione diretta dei Mondiali 2026. Tra venerdì 3 e sabato 4 luglio si chiude il quadro dei sedicesimi di finale, con le ultime tre sfide che completano il tabellone e mandano altre squadre agli ottavi. Si comincia venerdì sera, alle 20, con Australia-Egitto, poi spazio alla notte, con Argentina-Capo Verde a mezzanotte e Colombia-Ghana alle 3:30. Di seguito tutte le info su orari, canali e dove vedere in diretta tv e streaming le tre partite.

Mondiali 2026, dove vedere Australia-Egitto

Ad aprire il programma è Australia-Egitto, in programma venerdì 3 luglio alle 20 italiane al Dallas Stadium. La partita sarà un’esclusiva DAZN, visibile in diretta tv e streaming per i soli abbonati, e non rientra tra le gare che la Rai manda in chiaro.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’Australia di Popovic ha superato il proprio girone da seconda, facendo della solidità difensiva il suo marchio di fabbrica, anche se in attacco ha raccolto pochissimo, appena due gol in tre partite. I Socceroos, inoltre, inseguono un traguardo che non hanno mai raggiunto, ovvero la prima vittoria in una gara a eliminazione diretta ai Mondiali. L’Egitto di Hassan, invece, ha già scritto una pagina storica, qualificandosi per la prima volta di sempre alla fase a eliminazione diretta del torneo iridato, dopo un girone chiuso senza sconfitte.

A tenere banco alla vigilia, però, è soprattutto la presenza in dubbio di Salah. Il capitano egiziano ha rimediato un problema muscolare nel pareggio con l’Iran e le sue condizioni restano da valutare. Un’eventuale assenza del fuoriclasse del Liverpool caricherebbe tutto il peso offensivo sulle spalle di Marmoush, attaccante del Manchester City finora tra i più in forma della squadra. Dall’altra parte, l’Australia dovrà rinunciare agli infortunati Leckie e Italiano, affidando le sue speranze alla solidità della coppia Souttar-Circati in difesa e agli spunti del giovane Irankunda in ripartenza.

Australia-Egitto ore 20 DAZN

Dove vedere le gare della notte

Le altre due partite si giocano in piena notte italiana. La prima è anche la più attesa, ed è l’unica delle tre visibile gratuitamente. Argentina-Capo Verde, in programma a mezzanotte tra venerdì 3 e sabato 4 luglio al Miami Stadium, sarà infatti trasmessa in chiaro su Rai 1 e RaiPlay, oltre che su DAZN in abbonamento. Una scelta che premia il fascino della sfida, con i campioni del mondo in carica guidati da un Messi in stato di grazia, andato a segno in tutte le partite del girone, opposti alla favola Capo Verde, alla prima partecipazione mondiale della sua storia e capace di superare il girone davanti all’Uruguay.

La seconda gara notturna è Colombia-Ghana, in programma alle 3:30 al Kansas City Stadium, e sarà invece un’esclusiva DAZN, senza copertura in chiaro. I sudamericani, tra le squadre più convincenti della fase a gironi e trascinati dal talento di Luis Diaz, si presentano coi favori del pronostico contro un Ghana che, però, può contare sulla fisicità e sull’esperienza internazionale di alcuni suoi elementi.

Argentina-Capo Verde ore 00:00 Rai 1/RaiPlay/DAZN Colombia-Ghana ore 03:30 DAZN

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUI MONDIALI 2026

Le probabili formazioni

Australia-Egitto

L’Australia di Popovic si affida al consueto assetto coperto, con Souttar e Circati a guidare la difesa e Irankunda a cercare gli spazi in ripartenza. L’Egitto risponde puntando su Marmoush come terminale offensivo, con Salah in forte dubbio per un problema muscolare, la cui presenza resta da valutare fino all’ultimo.

AUSTRALIA (4-4-2): Ryan; Atkinson, Souttar, Circati, Bos; Irankunda, Metcalfe, O’Neill, McGree; Duke, Boyle. CT: Popovic.

Ryan; Atkinson, Souttar, Circati, Bos; Irankunda, Metcalfe, O’Neill, McGree; Duke, Boyle. CT: Popovic. EGITTO (4-2-3-1): El Shenawy; Hamdy, Hegazy, Ashraf, Fetouh; Elneny, Nabil; Trezeguet, Zizo, Salah; Marmoush. CT: Hassan.

Argentina-Capo Verde

Scaloni schiera i suoi campioni con Messi e Lautaro Martinez in avanti, sostenuti dalla qualità di Mac Allister, De Paul ed Enzo Fernandez a centrocampo. Capo Verde si dispone in modo accorto, provando a contenere l’Albiceleste e a ripartire con Livramento e Mendes.

ARGENTINA (4-3-3): E. Martinez; Molina, Romero, L. Martínez, Medina; De Paul, Mac Allister, E. Fernandez; Messi, L. Martinez, Almada. CT: Scaloni.

E. Martinez; Molina, Romero, L. Martínez, Medina; De Paul, Mac Allister, E. Fernandez; Messi, L. Martinez, Almada. CT: Scaloni. CAPO VERDE (4-4-2): Vozinha; Borges, Lopes, W. Pina, K. Pina; Semedo, Duarte, Joao Paulo, Monteiro; Livramento, Mendes. CT: Bubista.

Colombia-Ghana

La Colombia di Lorenzo si presenta con il talento di Luis Diaz e James Rodriguez alle spalle di Luis Suarez, con il bolognese Lucumì a comandare la difesa. Il Ghana di Queiroz replica con un 4-3-3 imperniato su Partey in mezzo al campo e sugli spunti di Semenyo e del capitano Jordan Ayew là davanti.