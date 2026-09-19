Partita valevole per la 5a giornata della Serie B BKT 2026/2027

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Ascoli-Avellino è una partita valevole per la 5a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte l'Ascoli che attualmente si trova al 6° posto in classifica con 7 punti e l'Avellino che invece è al 5° posto in classifica con 7 punti.

L'Ascoli ha ottenuto finora 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Matteo Brunori con 1 rete.

L'Avellino ha ottenuto finora 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 6 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Raffaele Russo con 2 reti.

Ascoli-Avellino si gioca allo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno; arbitro di Ascoli - Avellino è il signor Matteo Marchetti di Ostia. Al VAR ci sarà invece Daniele Paterna. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Matteo Marchetti ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 5 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Ascoli-Avellino in tv o in streaming

Partita : Ascoli-Avellino

: Ascoli-Avellino Data : sabato 19 settembre 2026

: sabato 19 settembre 2026 Orario : 19:30

: 19:30 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Ascoli Piceno

: Ascoli Piceno Stadio : Cino e Lillo Del Duca

: Cino e Lillo Del Duca Arbitro: Matteo Marchetti

Ascoli-Avellino è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:30 del giorno 19-09-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

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Il link al live di Ascoli-Avellino sarà inserito un'ora prima del match.