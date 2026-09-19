Ascoli-Avellino è una partita valevole per la 5a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte l'Ascoli che attualmente si trova al 6° posto in classifica con 7 punti e l'Avellino che invece è al 5° posto in classifica con 7 punti.
L'Ascoli ha ottenuto finora 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Matteo Brunori con 1 rete.
L'Avellino ha ottenuto finora 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 6 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Raffaele Russo con 2 reti.
Ascoli-Avellino si gioca allo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno; arbitro di Ascoli - Avellino è il signor Matteo Marchetti di Ostia. Al VAR ci sarà invece Daniele Paterna. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Matteo Marchetti ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 5 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Ascoli-Avellino in tv o in streaming
- Partita: Ascoli-Avellino
- Data: sabato 19 settembre 2026
- Orario: 19:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Ascoli Piceno
- Stadio: Cino e Lillo Del Duca
- Arbitro: Matteo Marchetti
Ascoli-Avellino è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:30 del giorno 19-09-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Ascoli-Avellino sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Ascoli - Avellino?
- La gara tra Ascoli e Avellino si giocherà sabato 19 settembre 2026 alle ore 19:30
- Chi è l'arbitro di Ascoli - Avellino?
- L'arbitro del match sarà Matteo Marchetti
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Ascoli - Avellino sarà Daniele Paterna
- Dove si gioca Ascoli - Avellino?
- La partita si gioca a Ascoli Piceno
- In che stadio si gioca Ascoli - Avellino?
- Stadio Cino e Lillo Del Duca
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere dell'Ascoli è Matteo Brunori con 1 gol, mentre il capocannoniere dell'Avellino è Raffaele Russo con 2 gol
- Chi trasmette la partita Ascoli - Avellino?
- La partita tra Ascoli e Avellino verrà trasmessa da DAZN