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CALCIO SERIE B

Ascoli-Avellino come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 5a giornata della Serie B BKT 2026/2027

Pubblicato: 3 min di lettura

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Redazione

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Ascoli-Avellino è una partita valevole per la 5a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte l'Ascoli che attualmente si trova al 6° posto in classifica con 7 punti e l'Avellino che invece è al 5° posto in classifica con 7 punti.

L'Ascoli ha ottenuto finora 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Matteo Brunori con 1 rete.
L'Avellino ha ottenuto finora 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 6 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Raffaele Russo con 2 reti.

Ascoli-Avellino si gioca allo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno; arbitro di Ascoli - Avellino è il signor Matteo Marchetti di Ostia. Al VAR ci sarà invece Daniele Paterna. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Matteo Marchetti ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 5 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Ascoli-Avellino in tv o in streaming

  • Partita: Ascoli-Avellino
  • Data: sabato 19 settembre 2026
  • Orario: 19:30
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Ascoli Piceno
  • Stadio: Cino e Lillo Del Duca
  • Arbitro: Matteo Marchetti

Ascoli-Avellino è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:30 del giorno 19-09-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

  • Plus
  • Standard
  • Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Ascoli-Avellino sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Ascoli - Avellino?
La gara tra Ascoli e Avellino si giocherà sabato 19 settembre 2026 alle ore 19:30
Chi è l'arbitro di Ascoli - Avellino?
L'arbitro del match sarà Matteo Marchetti
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Ascoli - Avellino sarà Daniele Paterna
Dove si gioca Ascoli - Avellino?
La partita si gioca a Ascoli Piceno
In che stadio si gioca Ascoli - Avellino?
Stadio Cino e Lillo Del Duca
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere dell'Ascoli è Matteo Brunori con 1 gol, mentre il capocannoniere dell'Avellino è Raffaele Russo con 2 gol
Chi trasmette la partita Ascoli - Avellino?
La partita tra Ascoli e Avellino verrà trasmessa da DAZN
Ascoli-Avellino come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

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