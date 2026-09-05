Partita valevole per la 3a giornata della Serie B BKT 2026/2027

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Ascoli-Benevento è una partita valevole per la 3a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte l'Ascoli che attualmente si trova al 4° posto in classifica con 4 punti e il Benevento che invece è al 17° posto in classifica con 1 punti.

L'Ascoli ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 3 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Gabriele Gori con 1 rete.

Il Benevento ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Francesco Salvemini con 2 reti.

Ascoli-Benevento si gioca allo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno; arbitro di Ascoli - Benevento è il signor Giovanni Ayroldi. Al VAR ci sarà invece Alessandro Prontera.

Dove vedere Ascoli-Benevento in tv o in streaming

Partita : Ascoli-Benevento

: Ascoli-Benevento Data : sabato 5 settembre 2026

: sabato 5 settembre 2026 Orario : 17:15

: 17:15 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Ascoli Piceno

: Ascoli Piceno Stadio : Cino e Lillo Del Duca

: Cino e Lillo Del Duca Arbitro: Giovanni Ayroldi

Ascoli-Benevento è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 05-09-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

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Il link al live di Ascoli-Benevento sarà inserito un'ora prima del match.