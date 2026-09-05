Ascoli-Benevento è una partita valevole per la 3a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte l'Ascoli che attualmente si trova al 4° posto in classifica con 4 punti e il Benevento che invece è al 17° posto in classifica con 1 punti.
L'Ascoli ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 3 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Gabriele Gori con 1 rete.
Il Benevento ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Francesco Salvemini con 2 reti.
Ascoli-Benevento si gioca allo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno; arbitro di Ascoli - Benevento è il signor Giovanni Ayroldi. Al VAR ci sarà invece Alessandro Prontera.
Dove vedere Ascoli-Benevento in tv o in streaming
- Partita: Ascoli-Benevento
- Data: sabato 5 settembre 2026
- Orario: 17:15
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Ascoli Piceno
- Stadio: Cino e Lillo Del Duca
- Arbitro: Giovanni Ayroldi
Ascoli-Benevento è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 05-09-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Ascoli-Benevento sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Ascoli - Benevento?
- La gara tra Ascoli e Benevento si giocherà sabato 5 settembre 2026 alle ore 17:15
- Chi è l'arbitro di Ascoli - Benevento?
- L'arbitro del match sarà Giovanni Ayroldi
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Ascoli - Benevento sarà Alessandro Prontera
- Dove si gioca Ascoli - Benevento?
- La partita si gioca a Ascoli Piceno
- In che stadio si gioca Ascoli - Benevento?
- Stadio Cino e Lillo Del Duca
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere dell'Ascoli è Gabriele Gori con 1 gol, mentre il capocannoniere del Benevento è Francesco Salvemini con 2 gol
- Chi trasmette la partita Ascoli - Benevento?
- La partita tra Ascoli e Benevento verrà trasmessa da DAZN