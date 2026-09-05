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CALCIO SERIE B

Ascoli-Benevento come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 3a giornata della Serie B BKT 2026/2027

Pubblicato: 3 min di lettura

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Redazione

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Ascoli-Benevento è una partita valevole per la 3a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte l'Ascoli che attualmente si trova al 4° posto in classifica con 4 punti e il Benevento che invece è al 17° posto in classifica con 1 punti.

L'Ascoli ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 3 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Gabriele Gori con 1 rete.
Il Benevento ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Francesco Salvemini con 2 reti.

Ascoli-Benevento si gioca allo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno; arbitro di Ascoli - Benevento è il signor Giovanni Ayroldi. Al VAR ci sarà invece Alessandro Prontera.

Dove vedere Ascoli-Benevento in tv o in streaming

  • Partita: Ascoli-Benevento
  • Data: sabato 5 settembre 2026
  • Orario: 17:15
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Ascoli Piceno
  • Stadio: Cino e Lillo Del Duca
  • Arbitro: Giovanni Ayroldi

Ascoli-Benevento è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 17:15 del giorno 05-09-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

  • Plus
  • Standard
  • Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Ascoli-Benevento sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Ascoli - Benevento?
La gara tra Ascoli e Benevento si giocherà sabato 5 settembre 2026 alle ore 17:15
Chi è l'arbitro di Ascoli - Benevento?
L'arbitro del match sarà Giovanni Ayroldi
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Ascoli - Benevento sarà Alessandro Prontera
Dove si gioca Ascoli - Benevento?
La partita si gioca a Ascoli Piceno
In che stadio si gioca Ascoli - Benevento?
Stadio Cino e Lillo Del Duca
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere dell'Ascoli è Gabriele Gori con 1 gol, mentre il capocannoniere del Benevento è Francesco Salvemini con 2 gol
Chi trasmette la partita Ascoli - Benevento?
La partita tra Ascoli e Benevento verrà trasmessa da DAZN
Ascoli-Benevento come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

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