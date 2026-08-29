Ascoli-Carrarese è una partita valevole per la 2a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte l'Ascoli che attualmente si trova al 4° posto in classifica con 3 punti e la Carrarese che invece è al 15° posto in classifica con 0 punti.
L'Ascoli ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Silipo con 1 rete.
La Carrarese ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Pietro Pinelli con 1 rete.
Ascoli-Carrarese si gioca allo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno; arbitro di Ascoli - Carrarese è il signor Andrea Zanotti. Al VAR ci sarà invece Manuel Volpi.
Dove vedere Ascoli-Carrarese in tv o in streaming
- Partita: Ascoli-Carrarese
- Data: sabato 29 agosto 2026
- Orario: 21:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Ascoli Piceno
- Stadio: Cino e Lillo Del Duca
- Arbitro: Andrea Zanotti
Ascoli-Carrarese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 21:00 del giorno 29-08-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Ascoli-Carrarese sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Ascoli - Carrarese?
- La gara tra Ascoli e Carrarese si giocherà sabato 29 agosto 2026 alle ore 21:00
- Chi è l'arbitro di Ascoli - Carrarese?
- L'arbitro del match sarà Andrea Zanotti
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Ascoli - Carrarese sarà Manuel Volpi
- Dove si gioca Ascoli - Carrarese?
- La partita si gioca a Ascoli Piceno
- In che stadio si gioca Ascoli - Carrarese?
- Stadio Cino e Lillo Del Duca
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere dell'Ascoli è Andrea Silipo con 1 gol, mentre il capocannoniere della Carrarese è Pietro Pinelli con 1 gol
- Chi trasmette la partita Ascoli - Carrarese?
- La partita tra Ascoli e Carrarese verrà trasmessa da DAZN