Partita valevole per la 7a giornata della Serie B BKT 2026/2027

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Ascoli-Empoli è una partita valevole per la 7a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte l'Ascoli che attualmente si trova al 5° posto in classifica con 11 punti e l'Empoli che invece è al 15° posto in classifica con 6 punti.

L'Ascoli ha ottenuto finora 3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 7 gol e ne ha subiti 4. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Silipo con 3 reti.

L'Empoli ha ottenuto finora 2 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 6 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Edoardo Saporiti con 2 reti.

Ascoli-Empoli si gioca allo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno; arbitro di Ascoli - Empoli è il signor Edoardo Mazzoni. Al VAR ci sarà invece Davide Ghersini. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Edoardo Mazzoni ha diretto 3 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 5 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Ascoli-Empoli in tv o in streaming

Partita : Ascoli-Empoli

: Ascoli-Empoli Data : sabato 17 ottobre 2026

: sabato 17 ottobre 2026 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Ascoli Piceno

: Ascoli Piceno Stadio : Cino e Lillo Del Duca

: Cino e Lillo Del Duca Arbitro: Edoardo Mazzoni

Ascoli-Empoli è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 17-10-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Ascoli-Empoli sarà inserito un'ora prima del match.