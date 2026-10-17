Ascoli-Empoli è una partita valevole per la 7a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte l'Ascoli che attualmente si trova al 5° posto in classifica con 11 punti e l'Empoli che invece è al 15° posto in classifica con 6 punti.
L'Ascoli ha ottenuto finora 3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 7 gol e ne ha subiti 4. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Silipo con 3 reti.
L'Empoli ha ottenuto finora 2 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 6 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Edoardo Saporiti con 2 reti.
Ascoli-Empoli si gioca allo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno; arbitro di Ascoli - Empoli è il signor Edoardo Mazzoni. Al VAR ci sarà invece Davide Ghersini. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Edoardo Mazzoni ha diretto 3 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 5 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Ascoli-Empoli in tv o in streaming
- Partita: Ascoli-Empoli
- Data: sabato 17 ottobre 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Ascoli Piceno
- Stadio: Cino e Lillo Del Duca
- Arbitro: Edoardo Mazzoni
Ascoli-Empoli è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 17-10-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
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Il link al live di Ascoli-Empoli sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Ascoli - Empoli?
- La gara tra Ascoli e Empoli si giocherà sabato 17 ottobre 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Ascoli - Empoli?
- L'arbitro del match sarà Edoardo Mazzoni
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Ascoli - Empoli sarà Davide Ghersini
- Dove si gioca Ascoli - Empoli?
- La partita si gioca a Ascoli Piceno
- In che stadio si gioca Ascoli - Empoli?
- Stadio Cino e Lillo Del Duca
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere dell'Ascoli è Andrea Silipo con 3 gol, mentre il capocannoniere dell'Empoli è Edoardo Saporiti con 2 gol
- Chi trasmette la partita Ascoli - Empoli?
- La partita tra Ascoli e Empoli verrà trasmessa da DAZN