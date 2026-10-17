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CALCIO SERIE B

Ascoli-Empoli come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 7a giornata della Serie B BKT 2026/2027

Pubblicato: 3 min di lettura

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Redazione

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Ascoli-Empoli è una partita valevole per la 7a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte l'Ascoli che attualmente si trova al 5° posto in classifica con 11 punti e l'Empoli che invece è al 15° posto in classifica con 6 punti.

L'Ascoli ha ottenuto finora 3 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 7 gol e ne ha subiti 4. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Silipo con 3 reti.
L'Empoli ha ottenuto finora 2 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 6 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Edoardo Saporiti con 2 reti.

Ascoli-Empoli si gioca allo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno; arbitro di Ascoli - Empoli è il signor Edoardo Mazzoni. Al VAR ci sarà invece Davide Ghersini. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Edoardo Mazzoni ha diretto 3 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 5 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Ascoli-Empoli in tv o in streaming

  • Partita: Ascoli-Empoli
  • Data: sabato 17 ottobre 2026
  • Orario: 15:00
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Ascoli Piceno
  • Stadio: Cino e Lillo Del Duca
  • Arbitro: Edoardo Mazzoni

Ascoli-Empoli è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 17-10-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

  • Plus
  • Standard
  • Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Ascoli-Empoli sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Ascoli - Empoli?
La gara tra Ascoli e Empoli si giocherà sabato 17 ottobre 2026 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Ascoli - Empoli?
L'arbitro del match sarà Edoardo Mazzoni
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Ascoli - Empoli sarà Davide Ghersini
Dove si gioca Ascoli - Empoli?
La partita si gioca a Ascoli Piceno
In che stadio si gioca Ascoli - Empoli?
Stadio Cino e Lillo Del Duca
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere dell'Ascoli è Andrea Silipo con 3 gol, mentre il capocannoniere dell'Empoli è Edoardo Saporiti con 2 gol
Chi trasmette la partita Ascoli - Empoli?
La partita tra Ascoli e Empoli verrà trasmessa da DAZN
Ascoli-Empoli come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

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