Partita valevole per la 2a giornata della Serie A 2026/2027

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Atalanta-Bologna è una partita valevole per la 2a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte l'Atalanta che attualmente si trova al 9° posto in classifica con 3 punti e il Bologna che invece è al 14° posto in classifica con 0 punti.

L'Atalanta ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Nikola Krstovic con 1 rete.

Il Bologna ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 0 gol e ne ha subiti 1.

Atalanta-Bologna si gioca allo stadio New Balance Arena di Bergamo; arbitro di Atalanta - Bologna è il signor Daniele Doveri di Volterra. Al VAR ci sarà invece Federico Dionisi.

Dove vedere Atalanta-Bologna in tv o in streaming

Partita : Atalanta-Bologna

: Atalanta-Bologna Data : lunedì 31 agosto 2026

: lunedì 31 agosto 2026 Orario : 20:45

: 20:45 TV/Streaming : DAZN, Sky

: DAZN, Sky Luogo : Bergamo

: Bergamo Stadio : New Balance Arena

: New Balance Arena Arbitro: Daniele Doveri

Atalanta-Bologna è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 31-08-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Atalanta-Bologna sarà inserito un'ora prima del match.