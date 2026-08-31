Atalanta-Bologna è una partita valevole per la 2a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte l'Atalanta che attualmente si trova al 9° posto in classifica con 3 punti e il Bologna che invece è al 14° posto in classifica con 0 punti.
L'Atalanta ha ottenuto finora 1 vittoria, 0 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Nikola Krstovic con 1 rete.
Il Bologna ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 0 gol e ne ha subiti 1.
Atalanta-Bologna si gioca allo stadio New Balance Arena di Bergamo; arbitro di Atalanta - Bologna è il signor Daniele Doveri di Volterra. Al VAR ci sarà invece Federico Dionisi.
Dove vedere Atalanta-Bologna in tv o in streaming
- Partita: Atalanta-Bologna
- Data: lunedì 31 agosto 2026
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Bergamo
- Stadio: New Balance Arena
- Arbitro: Daniele Doveri
Atalanta-Bologna è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 31-08-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
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Il link al live di Atalanta-Bologna sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Atalanta - Bologna?
- La gara tra Atalanta e Bologna si giocherà lunedì 31 agosto 2026 alle ore 20:45
- Chi è l'arbitro di Atalanta - Bologna?
- L'arbitro del match sarà Daniele Doveri
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Atalanta - Bologna sarà Federico Dionisi
- Dove si gioca Atalanta - Bologna?
- La partita si gioca a Bergamo
- In che stadio si gioca Atalanta - Bologna?
- Stadio New Balance Arena
- Chi trasmette la partita Atalanta - Bologna?
- La partita tra Atalanta e Bologna verrà trasmessa da DAZN e da Sky