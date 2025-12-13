Virgilio Sport
Atalanta-Cagliari come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 15a giornata della Serie A 2025/2026

Atalanta-Cagliari è una partita valevole per la 15a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte l'Atalanta che attualmente si trova al 12° posto in classifica con 16 punti e il Cagliari che invece è al 14° posto in classifica con 14 punti.

L'Atalanta ha ottenuto finora 3 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 17 gol e ne ha subiti 17. Il giocatore che ha segnato più gol è Gianluca Scamacca con 3 reti.
Il Cagliari ha ottenuto finora 3 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 14 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Gennaro Borrelli con 3 reti.

Atalanta-Cagliari si gioca allo stadio New Balance Arena di Bergamo; arbitro di Atalanta - Cagliari è il signor Davide Di Marco. Al VAR ci sarà invece Valerio Marini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Davide Di Marco ha diretto 1 incontro concedendo 1 rigore; ha assegnato 3 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Atalanta-Cagliari in tv o in streaming

  • Partita: Atalanta-Cagliari
  • Data: sabato 13 dicembre 2025
  • Orario: 20:45
  • TV/Streaming: DAZN, Sky
  • Luogo: Bergamo
  • Stadio: New Balance Arena
  • Arbitro: Davide Di Marco

Atalanta-Cagliari è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 13-12-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Atalanta-Cagliari sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Atalanta - Cagliari?
La gara tra Atalanta e Cagliari si giocherà sabato 13 dicembre 2025 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Atalanta - Cagliari?
L'arbitro del match sarà Davide Di Marco
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Atalanta - Cagliari sarà Valerio Marini
Dove si gioca Atalanta - Cagliari?
La partita si gioca a Bergamo
In che stadio si gioca Atalanta - Cagliari?
Stadio New Balance Arena
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere dell'Atalanta è Gianluca Scamacca con 3 gol, mentre il capocannoniere del Cagliari è Gennaro Borrelli con 3 gol
Chi trasmette la partita Atalanta - Cagliari?
La partita tra Atalanta e Cagliari verrà trasmessa da DAZN e da Sky
