Partita valevole per la 15a giornata della Serie A 2025/2026

Atalanta-Cagliari è una partita valevole per la 15a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte l'Atalanta che attualmente si trova al 12° posto in classifica con 16 punti e il Cagliari che invece è al 14° posto in classifica con 14 punti.

L'Atalanta ha ottenuto finora 3 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 17 gol e ne ha subiti 17. Il giocatore che ha segnato più gol è Gianluca Scamacca con 3 reti.

Il Cagliari ha ottenuto finora 3 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 14 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Gennaro Borrelli con 3 reti.

Atalanta-Cagliari si gioca allo stadio New Balance Arena di Bergamo; arbitro di Atalanta - Cagliari è il signor Davide Di Marco. Al VAR ci sarà invece Valerio Marini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Davide Di Marco ha diretto 1 incontro concedendo 1 rigore; ha assegnato 3 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Atalanta-Cagliari in tv o in streaming

Atalanta-Cagliari è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 13-12-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Atalanta-Cagliari sarà inserito un'ora prima del match.