Atalanta-Cagliari è una partita valevole per la 15a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte l'Atalanta che attualmente si trova al 12° posto in classifica con 16 punti e il Cagliari che invece è al 14° posto in classifica con 14 punti.
L'Atalanta ha ottenuto finora 3 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 17 gol e ne ha subiti 17. Il giocatore che ha segnato più gol è Gianluca Scamacca con 3 reti.
Il Cagliari ha ottenuto finora 3 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 14 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Gennaro Borrelli con 3 reti.
Atalanta-Cagliari si gioca allo stadio New Balance Arena di Bergamo; arbitro di Atalanta - Cagliari è il signor Davide Di Marco. Al VAR ci sarà invece Valerio Marini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Davide Di Marco ha diretto 1 incontro concedendo 1 rigore; ha assegnato 3 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Atalanta-Cagliari in tv o in streaming
- Partita: Atalanta-Cagliari
- Data: sabato 13 dicembre 2025
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Bergamo
- Stadio: New Balance Arena
- Arbitro: Davide Di Marco
Atalanta-Cagliari è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 13-12-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
- Se invece preferite seguire Atalanta-Cagliari live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Atalanta-Cagliari sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Atalanta - Cagliari?
- La gara tra Atalanta e Cagliari si giocherà sabato 13 dicembre 2025 alle ore 20:45
- Chi è l'arbitro di Atalanta - Cagliari?
- L'arbitro del match sarà Davide Di Marco
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Atalanta - Cagliari sarà Valerio Marini
- Dove si gioca Atalanta - Cagliari?
- La partita si gioca a Bergamo
- In che stadio si gioca Atalanta - Cagliari?
- Stadio New Balance Arena
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere dell'Atalanta è Gianluca Scamacca con 3 gol, mentre il capocannoniere del Cagliari è Gennaro Borrelli con 3 gol
- Chi trasmette la partita Atalanta - Cagliari?
- La partita tra Atalanta e Cagliari verrà trasmessa da DAZN e da Sky