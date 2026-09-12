Partita valevole per la 4a giornata della Serie A 2026/2027

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Atalanta-Cagliari è una partita valevole per la 4a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte l'Atalanta che attualmente si trova al 8° posto in classifica con 6 punti e il Cagliari che invece è al 9° posto in classifica con 6 punti.

L'Atalanta ha ottenuto finora 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Nikola Krstovic con 1 rete.

Il Cagliari ha ottenuto finora 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Daniel Maldini con 1 rete.

Atalanta-Cagliari si gioca allo stadio New Balance Arena di Bergamo; arbitro di Atalanta - Cagliari è il signor Alberto Arena. Al VAR ci sarà invece Matteo Gariglio. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Alberto Arena ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 3 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Atalanta-Cagliari in tv o in streaming

Partita : Atalanta-Cagliari

: Atalanta-Cagliari Data : sabato 12 settembre 2026

: sabato 12 settembre 2026 Orario : 20:45

: 20:45 TV/Streaming : DAZN, Sky

: DAZN, Sky Luogo : Bergamo

: Bergamo Stadio : New Balance Arena

: New Balance Arena Arbitro: Alberto Arena

Atalanta-Cagliari è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 12-09-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Atalanta-Cagliari sarà inserito un'ora prima del match.