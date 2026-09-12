Atalanta-Cagliari è una partita valevole per la 4a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte l'Atalanta che attualmente si trova al 8° posto in classifica con 6 punti e il Cagliari che invece è al 9° posto in classifica con 6 punti.
L'Atalanta ha ottenuto finora 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Nikola Krstovic con 1 rete.
Il Cagliari ha ottenuto finora 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Daniel Maldini con 1 rete.
Atalanta-Cagliari si gioca allo stadio New Balance Arena di Bergamo; arbitro di Atalanta - Cagliari è il signor Alberto Arena. Al VAR ci sarà invece Matteo Gariglio. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Alberto Arena ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 3 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Atalanta-Cagliari in tv o in streaming
- Partita: Atalanta-Cagliari
- Data: sabato 12 settembre 2026
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Bergamo
- Stadio: New Balance Arena
- Arbitro: Alberto Arena
Atalanta-Cagliari è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 12-09-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
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Il link al live di Atalanta-Cagliari sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Atalanta - Cagliari?
- La gara tra Atalanta e Cagliari si giocherà sabato 12 settembre 2026 alle ore 20:45
- Chi è l'arbitro di Atalanta - Cagliari?
- L'arbitro del match sarà Alberto Arena
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Atalanta - Cagliari sarà Matteo Gariglio
- Dove si gioca Atalanta - Cagliari?
- La partita si gioca a Bergamo
- In che stadio si gioca Atalanta - Cagliari?
- Stadio New Balance Arena
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere dell'Atalanta è Nikola Krstovic con 1 gol, mentre il capocannoniere del Cagliari è Daniel Maldini con 1 gol
- Chi trasmette la partita Atalanta - Cagliari?
- La partita tra Atalanta e Cagliari verrà trasmessa da DAZN e da Sky