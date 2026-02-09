Atalanta-Cremonese è una partita valevole per la 24a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte l'Atalanta che attualmente si trova al 7° posto in classifica con 36 punti e la Cremonese che invece è al 15° posto in classifica con 23 punti.
L'Atalanta ha ottenuto finora 9 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 30 gol e ne ha subiti 20. Il giocatore che ha segnato più gol è Gianluca Scamacca con 6 reti.
La Cremonese ha ottenuto finora 5 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 20 gol e ne ha subiti 31. Il giocatore che ha segnato più gol è Jamie Vardy con 5 reti.
Atalanta-Cremonese si gioca allo stadio New Balance Arena di Bergamo; arbitro di Atalanta - Cremonese è il signor Marco Piccinini di Forlì. Al VAR ci sarà invece Gianluca Aureliano. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Marco Piccinini ha diretto 4 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 15 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.
Dove vedere Atalanta-Cremonese in tv o in streaming
- Partita: Atalanta-Cremonese
- Data: lunedì 9 febbraio 2026
- Orario: 18:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Bergamo
- Stadio: New Balance Arena
- Arbitro: Marco Piccinini
Atalanta-Cremonese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:30 del giorno 09-02-2026.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Atalanta - Cremonese?
- La gara tra Atalanta e Cremonese si giocherà lunedì 9 febbraio 2026 alle ore 18:30
- Chi è l'arbitro di Atalanta - Cremonese?
- L'arbitro del match sarà Marco Piccinini
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Atalanta - Cremonese sarà Gianluca Aureliano
- Dove si gioca Atalanta - Cremonese?
- La partita si gioca a Bergamo
- In che stadio si gioca Atalanta - Cremonese?
- Stadio New Balance Arena
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere dell'Atalanta è Gianluca Scamacca con 6 gol, mentre il capocannoniere dellaCremonese è Jamie Vardy con 5 gol
- Chi trasmette la partita Atalanta - Cremonese?
- La partita tra Atalanta e Cremonese verrà trasmessa da DAZN