Partita valevole per la 24a giornata della Serie A 2025/2026

Atalanta-Cremonese è una partita valevole per la 24a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte l'Atalanta che attualmente si trova al 7° posto in classifica con 36 punti e la Cremonese che invece è al 15° posto in classifica con 23 punti.

L'Atalanta ha ottenuto finora 9 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 30 gol e ne ha subiti 20. Il giocatore che ha segnato più gol è Gianluca Scamacca con 6 reti.

La Cremonese ha ottenuto finora 5 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 20 gol e ne ha subiti 31. Il giocatore che ha segnato più gol è Jamie Vardy con 5 reti.

Atalanta-Cremonese si gioca allo stadio New Balance Arena di Bergamo; arbitro di Atalanta - Cremonese è il signor Marco Piccinini di Forlì. Al VAR ci sarà invece Gianluca Aureliano. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Marco Piccinini ha diretto 4 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 15 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.

Dove vedere Atalanta-Cremonese in tv o in streaming

Partita : Atalanta-Cremonese

: Atalanta-Cremonese Data : lunedì 9 febbraio 2026

: lunedì 9 febbraio 2026 Orario : 18:30

: 18:30 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Bergamo

: Bergamo Stadio : New Balance Arena

: New Balance Arena Arbitro: Marco Piccinini

Atalanta-Cremonese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:30 del giorno 09-02-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Atalanta-Cremonese sarà inserito un'ora prima del match.