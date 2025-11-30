Partita valevole per la 13a giornata della Serie A 2025/2026

Atalanta-Fiorentina è una partita valevole per la 13a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte l'Atalanta che attualmente si trova al 13° posto in classifica con 13 punti e la Fiorentina che invece è al 19° posto in classifica con 6 punti.

L'Atalanta ha ottenuto finora 2 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 14 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Kamaldeen Sulemana con 2 reti.

La Fiorentina ha ottenuto finora 0 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Rolando Mandragora con 3 reti.

Atalanta-Fiorentina si gioca allo stadio New Balance Arena di Bergamo; arbitro di Atalanta - Fiorentina è il signor Matteo Marcenaro. Al VAR ci sarà invece Giacomo Camplone. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Matteo Marcenaro ha diretto 5 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 22 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Atalanta-Fiorentina in tv o in streaming

Atalanta-Fiorentina è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 30-11-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Atalanta-Fiorentina sarà inserito un'ora prima del match.