Atalanta-Fiorentina come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 13a giornata della Serie A 2025/2026

Pubblicato:

Atalanta-Fiorentina è una partita valevole per la 13a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte l'Atalanta che attualmente si trova al 13° posto in classifica con 13 punti e la Fiorentina che invece è al 19° posto in classifica con 6 punti.

L'Atalanta ha ottenuto finora 2 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 14 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Kamaldeen Sulemana con 2 reti.
La Fiorentina ha ottenuto finora 0 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Rolando Mandragora con 3 reti.

Atalanta-Fiorentina si gioca allo stadio New Balance Arena di Bergamo; arbitro di Atalanta - Fiorentina è il signor Matteo Marcenaro. Al VAR ci sarà invece Giacomo Camplone. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Matteo Marcenaro ha diretto 5 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 22 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Atalanta-Fiorentina in tv o in streaming

  • Partita: Atalanta-Fiorentina
  • Data: domenica 30 novembre 2025
  • Orario: 18:00
  • TV/Streaming: DAZN, Sky
  • Luogo: Bergamo
  • Stadio: New Balance Arena
  • Arbitro: Matteo Marcenaro

Atalanta-Fiorentina è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 30-11-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Atalanta-Fiorentina sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Atalanta - Fiorentina?
La gara tra Atalanta e Fiorentina si giocherà domenica 30 novembre 2025 alle ore 18:00
Chi è l'arbitro di Atalanta - Fiorentina?
L'arbitro del match sarà Matteo Marcenaro
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Atalanta - Fiorentina sarà Giacomo Camplone
Dove si gioca Atalanta - Fiorentina?
La partita si gioca a Bergamo
In che stadio si gioca Atalanta - Fiorentina?
Stadio New Balance Arena
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere dell'Atalanta è Kamaldeen Sulemana con 2 gol, mentre il capocannoniere della Fiorentina è Rolando Mandragora con 3 gol
Chi trasmette la partita Atalanta - Fiorentina?
La partita tra Atalanta e Fiorentina verrà trasmessa da DAZN e da Sky
