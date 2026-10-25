Atalanta-Frosinone è una partita valevole per la 8a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte l'Atalanta che attualmente si trova al 11° posto in classifica con 9 punti e il Frosinone che invece è al 6° posto in classifica con 13 punti.
L'Atalanta ha ottenuto finora 3 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 11. Il giocatore che ha segnato più gol è Nikola Krstovic con 4 reti.
Il Frosinone ha ottenuto finora 4 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 13 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Antonio Raimondo con 7 reti.
Atalanta-Frosinone si gioca allo stadio New Balance Arena di Bergamo; arbitro di Atalanta - Frosinone è il signor Livio Marinelli. Al VAR ci sarà invece Federico Dionisi. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Livio Marinelli ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 4 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Atalanta-Frosinone in tv o in streaming
- Partita: Atalanta-Frosinone
- Data: domenica 25 ottobre 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Bergamo
- Stadio: New Balance Arena
- Arbitro: Livio Marinelli
Atalanta-Frosinone è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 25-10-2026.
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Il link al live di Atalanta-Frosinone sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Atalanta - Frosinone?
- La gara tra Atalanta e Frosinone si giocherà domenica 25 ottobre 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Atalanta - Frosinone?
- L'arbitro del match sarà Livio Marinelli
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Atalanta - Frosinone sarà Federico Dionisi
- Dove si gioca Atalanta - Frosinone?
- La partita si gioca a Bergamo
- In che stadio si gioca Atalanta - Frosinone?
- Stadio New Balance Arena
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere dell'Atalanta è Nikola Krstovic con 4 gol, mentre il capocannoniere del Frosinone è Antonio Raimondo con 7 gol
- Chi trasmette la partita Atalanta - Frosinone?
- La partita tra Atalanta e Frosinone verrà trasmessa da DAZN