Partita valevole per la 8a giornata della Serie A 2026/2027

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Atalanta-Frosinone è una partita valevole per la 8a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte l'Atalanta che attualmente si trova al 11° posto in classifica con 9 punti e il Frosinone che invece è al 6° posto in classifica con 13 punti.

L'Atalanta ha ottenuto finora 3 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 11. Il giocatore che ha segnato più gol è Nikola Krstovic con 4 reti.

Il Frosinone ha ottenuto finora 4 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 13 gol e ne ha subiti 9. Il giocatore che ha segnato più gol è Antonio Raimondo con 7 reti.

Atalanta-Frosinone si gioca allo stadio New Balance Arena di Bergamo; arbitro di Atalanta - Frosinone è il signor Livio Marinelli. Al VAR ci sarà invece Federico Dionisi. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Livio Marinelli ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 4 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Atalanta-Frosinone in tv o in streaming

Partita : Atalanta-Frosinone

: Atalanta-Frosinone Data : domenica 25 ottobre 2026

: domenica 25 ottobre 2026 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Bergamo

: Bergamo Stadio : New Balance Arena

: New Balance Arena Arbitro: Livio Marinelli

Atalanta-Frosinone è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 25-10-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Atalanta-Frosinone sarà inserito un'ora prima del match.