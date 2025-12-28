Virgilio Sport
Atalanta-Inter come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 17a giornata della Serie A 2025/2026

Atalanta-Inter è una partita valevole per la 17a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte l'Atalanta che attualmente si trova al 9° posto in classifica con 22 punti e l'Inter che invece è al 1° posto in classifica con 33 punti.

L'Atalanta ha ottenuto finora 5 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 20 gol e ne ha subiti 18. Il giocatore che ha segnato più gol è Gianluca Scamacca con 5 reti.
L'Inter ha ottenuto finora 11 vittorie, 0 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 34 gol e ne ha subiti 14. Il giocatore che ha segnato più gol è Lautaro Martínez con 8 reti.

Atalanta-Inter si gioca allo stadio New Balance Arena di Bergamo; arbitro di Atalanta - Inter è il signor Federico La Penna di Roma. Al VAR ci sarà invece Rosario Abisso. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Federico La Penna ha diretto 6 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 19 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.

Dove vedere Atalanta-Inter in tv o in streaming

Atalanta-Inter è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 28-12-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Atalanta-Inter sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Atalanta - Inter?
La gara tra Atalanta e Inter si giocherà domenica 28 dicembre 2025 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Atalanta - Inter?
L'arbitro del match sarà Federico La Penna
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Atalanta - Inter sarà Rosario Abisso
Dove si gioca Atalanta - Inter?
La partita si gioca a Bergamo
In che stadio si gioca Atalanta - Inter?
Stadio New Balance Arena
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere dell'Atalanta è Gianluca Scamacca con 5 gol, mentre il capocannoniere dell'Inter è Lautaro Martínez con 8 gol
Chi trasmette la partita Atalanta - Inter?
La partita tra Atalanta e Inter verrà trasmessa da DAZN
