Atalanta-Lazio è una partita valevole per la 7a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte l'Atalanta che attualmente si trova al 6° posto in classifica con 10 punti e la Lazio che invece è al 14° posto in classifica con 7 punti.
L'Atalanta ha ottenuto finora 2 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 11 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Charles De Ketelaere con 2 reti.
La Lazio ha ottenuto finora 2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Matteo Cancellieri con 3 reti.
Atalanta-Lazio si gioca allo stadio New Balance Arena di Bergamo; arbitro di Atalanta - Lazio è il signor Giuseppe Collu. Al VAR ci sarà invece Matteo Gariglio. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Giuseppe Collu ha diretto 4 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 20 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Atalanta-Lazio in tv o in streaming
- Partita: Atalanta-Lazio
- Data: domenica 19 ottobre 2025
- Orario: 18:00
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Bergamo
- Stadio: New Balance Arena
- Arbitro: Giuseppe Collu
Atalanta-Lazio è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 19-10-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Atalanta - Lazio?
- La gara tra Atalanta e Lazio si giocherà domenica 19 ottobre 2025 alle ore 18:00
- Chi è l'arbitro di Atalanta - Lazio?
- L'arbitro del match sarà Giuseppe Collu
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Atalanta - Lazio sarà Matteo Gariglio
- Dove si gioca Atalanta - Lazio?
- La partita si gioca a Bergamo
- In che stadio si gioca Atalanta - Lazio?
- Stadio New Balance Arena
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere dell'Atalanta è Charles De Ketelaere con 2 gol, mentre il capocannoniere della Lazio è Matteo Cancellieri con 3 gol
- Chi trasmette la partita Atalanta - Lazio?
- La partita tra Atalanta e Lazio verrà trasmessa da DAZN e da Sky