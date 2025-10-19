Virgilio Sport
Atalanta-Lazio come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 7a giornata della Serie A 2025/2026

Atalanta-Lazio è una partita valevole per la 7a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte l'Atalanta che attualmente si trova al 6° posto in classifica con 10 punti e la Lazio che invece è al 14° posto in classifica con 7 punti.

L'Atalanta ha ottenuto finora 2 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 11 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Charles De Ketelaere con 2 reti.
La Lazio ha ottenuto finora 2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Matteo Cancellieri con 3 reti.

Atalanta-Lazio si gioca allo stadio New Balance Arena di Bergamo; arbitro di Atalanta - Lazio è il signor Giuseppe Collu. Al VAR ci sarà invece Matteo Gariglio. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Giuseppe Collu ha diretto 4 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 20 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Atalanta-Lazio in tv o in streaming

  • Partita: Atalanta-Lazio
  • Data: domenica 19 ottobre 2025
  • Orario: 18:00
  • TV/Streaming: DAZN, Sky
  • Luogo: Bergamo
  • Stadio: New Balance Arena
  • Arbitro: Giuseppe Collu

Atalanta-Lazio è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 19-10-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Atalanta-Lazio sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Atalanta - Lazio?
La gara tra Atalanta e Lazio si giocherà domenica 19 ottobre 2025 alle ore 18:00
Chi è l'arbitro di Atalanta - Lazio?
L'arbitro del match sarà Giuseppe Collu
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Atalanta - Lazio sarà Matteo Gariglio
Dove si gioca Atalanta - Lazio?
La partita si gioca a Bergamo
In che stadio si gioca Atalanta - Lazio?
Stadio New Balance Arena
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere dell'Atalanta è Charles De Ketelaere con 2 gol, mentre il capocannoniere della Lazio è Matteo Cancellieri con 3 gol
Chi trasmette la partita Atalanta - Lazio?
La partita tra Atalanta e Lazio verrà trasmessa da DAZN e da Sky
