Partita valevole per la 7a giornata della Serie A 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Atalanta-Lazio è una partita valevole per la 7a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte l'Atalanta che attualmente si trova al 6° posto in classifica con 10 punti e la Lazio che invece è al 14° posto in classifica con 7 punti.

L'Atalanta ha ottenuto finora 2 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 11 gol e ne ha subiti 5. Il giocatore che ha segnato più gol è Charles De Ketelaere con 2 reti.

La Lazio ha ottenuto finora 2 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 10 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Matteo Cancellieri con 3 reti.

Atalanta-Lazio si gioca allo stadio New Balance Arena di Bergamo; arbitro di Atalanta - Lazio è il signor Giuseppe Collu. Al VAR ci sarà invece Matteo Gariglio. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Giuseppe Collu ha diretto 4 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 20 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Atalanta-Lazio in tv o in streaming

Partita : Atalanta-Lazio

: Atalanta-Lazio Data : domenica 19 ottobre 2025

: domenica 19 ottobre 2025 Orario : 18:00

: 18:00 TV/Streaming : DAZN, Sky

: DAZN, Sky Luogo : Bergamo

: Bergamo Stadio : New Balance Arena

: New Balance Arena Arbitro: Giuseppe Collu

Atalanta-Lazio è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 19-10-2025. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Atalanta-Lazio sarà inserito un'ora prima del match.