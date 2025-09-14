Atalanta-Lecce è una partita valevole per la 3a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte l'Atalanta che attualmente si trova al 12° posto in classifica con 2 punti e il Lecce che invece è al 16° posto in classifica con 1 punti.
L'Atalanta ha ottenuto finora 0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Mario Pasalic con 1 rete.
Il Lecce ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 0 gol e ne ha subiti 2.
Atalanta-Lecce si gioca allo stadio Gewiss Stadium di Bergamo; arbitro di Atalanta - Lecce è il signor Gianluca Manganiello di Pinerolo. Al VAR ci sarà invece Valerio Marini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Gianluca Manganiello ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 5 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Atalanta-Lecce in tv o in streaming
- Partita: Atalanta-Lecce
- Data: domenica 14 settembre 2025
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Bergamo
- Stadio: Gewiss Stadium
- Arbitro: Gianluca Manganiello
Atalanta-Lecce è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 14-09-2025.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
