Partita valevole per la 3a giornata della Serie A 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Atalanta-Lecce è una partita valevole per la 3a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte l'Atalanta che attualmente si trova al 12° posto in classifica con 2 punti e il Lecce che invece è al 16° posto in classifica con 1 punti.

L'Atalanta ha ottenuto finora 0 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 2. Il giocatore che ha segnato più gol è Mario Pasalic con 1 rete.

Il Lecce ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 0 gol e ne ha subiti 2.

Atalanta-Lecce si gioca allo stadio Gewiss Stadium di Bergamo; arbitro di Atalanta - Lecce è il signor Gianluca Manganiello di Pinerolo. Al VAR ci sarà invece Valerio Marini. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Gianluca Manganiello ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 5 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Atalanta-Lecce in tv o in streaming

Partita : Atalanta-Lecce

: Atalanta-Lecce Data : domenica 14 settembre 2025

: domenica 14 settembre 2025 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Bergamo

: Bergamo Stadio : Gewiss Stadium

: Gewiss Stadium Arbitro: Gianluca Manganiello

Atalanta-Lecce è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 14-09-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Atalanta-Lecce sarà inserito un'ora prima del match.