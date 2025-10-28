Virgilio Sport
Atalanta-Milan come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 9a giornata della Serie A 2025/2026

Atalanta-Milan è una partita valevole per la 9a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte l'Atalanta che attualmente si trova al 7° posto in classifica con 12 punti e il Milan che invece è al 3° posto in classifica con 17 punti.

L'Atalanta ha ottenuto finora 2 vittorie, 6 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 12 gol e ne ha subiti 6. Il giocatore che ha segnato più gol è Kamaldeen Sulemana con 2 reti.
Il Milan ha ottenuto finora 5 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 13 gol e ne ha subiti 6. Il giocatore che ha segnato più gol è Christian Pulisic con 4 reti.

Atalanta-Milan si gioca allo stadio New Balance Arena di Bergamo; arbitro di Atalanta - Milan è il signor Daniele Doveri di Volterra. Al VAR ci sarà invece Daniele Chiffi. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Daniele Doveri ha diretto 3 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 13 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Atalanta-Milan in tv o in streaming

  • Partita: Atalanta-Milan
  • Data: martedì 28 ottobre 2025
  • Orario: 20:45
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Bergamo
  • Stadio: New Balance Arena
  • Arbitro: Daniele Doveri

Atalanta-Milan è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 28-10-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Atalanta-Milan sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Atalanta - Milan?
La gara tra Atalanta e Milan si giocherà martedì 28 ottobre 2025 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Atalanta - Milan?
L'arbitro del match sarà Daniele Doveri
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Atalanta - Milan sarà Daniele Chiffi
Dove si gioca Atalanta - Milan?
La partita si gioca a Bergamo
In che stadio si gioca Atalanta - Milan?
Stadio New Balance Arena
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere dell'Atalanta è Kamaldeen Sulemana con 2 gol, mentre il capocannoniere del Milan è Christian Pulisic con 4 gol
Chi trasmette la partita Atalanta - Milan?
La partita tra Atalanta e Milan verrà trasmessa da DAZN
