Partita valevole per la 9a giornata della Serie A 2025/2026

Atalanta-Milan è una partita valevole per la 9a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte l'Atalanta che attualmente si trova al 7° posto in classifica con 12 punti e il Milan che invece è al 3° posto in classifica con 17 punti.

L'Atalanta ha ottenuto finora 2 vittorie, 6 pareggi e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 12 gol e ne ha subiti 6. Il giocatore che ha segnato più gol è Kamaldeen Sulemana con 2 reti.

Il Milan ha ottenuto finora 5 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 13 gol e ne ha subiti 6. Il giocatore che ha segnato più gol è Christian Pulisic con 4 reti.

Atalanta-Milan si gioca allo stadio New Balance Arena di Bergamo; arbitro di Atalanta - Milan è il signor Daniele Doveri di Volterra. Al VAR ci sarà invece Daniele Chiffi. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Daniele Doveri ha diretto 3 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 13 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Atalanta-Milan in tv o in streaming

Atalanta-Milan è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 28-10-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

