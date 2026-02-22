Partita valevole per la 26a giornata della Serie A 2025/2026

Atalanta-Napoli è una partita valevole per la 26a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte l'Atalanta che attualmente si trova al 7° posto in classifica con 42 punti e il Napoli che invece è al 3° posto in classifica con 50 punti.

L'Atalanta ha ottenuto finora 11 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 34 gol e ne ha subiti 21. Il giocatore che ha segnato più gol è Nikola Krstovic con 7 reti.

Il Napoli ha ottenuto finora 15 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 38 gol e ne ha subiti 25. Il giocatore che ha segnato più gol è Rasmus Højlund con 8 reti.

Atalanta-Napoli si gioca allo stadio New Balance Arena di Bergamo; arbitro di Atalanta - Napoli è il signor Daniele Chiffi di Padova. Al VAR ci sarà invece Gianluca Aureliano. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Daniele Chiffi ha diretto 10 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 25 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.

Dove vedere Atalanta-Napoli in tv o in streaming

Atalanta-Napoli è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 22-02-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Atalanta-Napoli sarà inserito un'ora prima del match.