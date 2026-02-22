Atalanta-Napoli è una partita valevole per la 26a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte l'Atalanta che attualmente si trova al 7° posto in classifica con 42 punti e il Napoli che invece è al 3° posto in classifica con 50 punti.
L'Atalanta ha ottenuto finora 11 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 34 gol e ne ha subiti 21. Il giocatore che ha segnato più gol è Nikola Krstovic con 7 reti.
Il Napoli ha ottenuto finora 15 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 38 gol e ne ha subiti 25. Il giocatore che ha segnato più gol è Rasmus Højlund con 8 reti.
Atalanta-Napoli si gioca allo stadio New Balance Arena di Bergamo; arbitro di Atalanta - Napoli è il signor Daniele Chiffi di Padova. Al VAR ci sarà invece Gianluca Aureliano. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Daniele Chiffi ha diretto 10 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 25 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.
Dove vedere Atalanta-Napoli in tv o in streaming
- Partita: Atalanta-Napoli
- Data: domenica 22 febbraio 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Bergamo
- Stadio: New Balance Arena
- Arbitro: Daniele Chiffi
Atalanta-Napoli è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 22-02-2026.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
- Se invece preferite seguire Atalanta-Napoli live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Atalanta-Napoli sarà inserito un'ora prima del match.
