Partita valevole per la 22a giornata della Serie A 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Atalanta-Parma è una partita valevole per la 22a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte l'Atalanta che attualmente si trova al 7° posto in classifica con 32 punti e il Parma che invece è al 14° posto in classifica con 23 punti.

L'Atalanta ha ottenuto finora 8 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 26 gol e ne ha subiti 20. Il giocatore che ha segnato più gol è Gianluca Scamacca con 5 reti.

Il Parma ha ottenuto finora 5 vittorie, 8 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 14 gol e ne ha subiti 22. Il giocatore che ha segnato più gol è Mateo Pellegrino con 6 reti.

Atalanta-Parma si gioca allo stadio New Balance Arena di Bergamo; arbitro di Atalanta - Parma è il signor Juan Luca Sacchi di Macerata. Al VAR ci sarà invece Luigi Nasca. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Juan Luca Sacchi ha diretto 5 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 15 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Atalanta-Parma in tv o in streaming

Partita : Atalanta-Parma

: Atalanta-Parma Data : domenica 25 gennaio 2026

: domenica 25 gennaio 2026 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Bergamo

: Bergamo Stadio : New Balance Arena

: New Balance Arena Arbitro: Juan Luca Sacchi

Atalanta-Parma è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 25-01-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Atalanta-Parma sarà inserito un'ora prima del match.