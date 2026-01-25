Atalanta-Parma è una partita valevole per la 22a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte l'Atalanta che attualmente si trova al 7° posto in classifica con 32 punti e il Parma che invece è al 14° posto in classifica con 23 punti.
L'Atalanta ha ottenuto finora 8 vittorie, 8 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 26 gol e ne ha subiti 20. Il giocatore che ha segnato più gol è Gianluca Scamacca con 5 reti.
Il Parma ha ottenuto finora 5 vittorie, 8 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 14 gol e ne ha subiti 22. Il giocatore che ha segnato più gol è Mateo Pellegrino con 6 reti.
Atalanta-Parma si gioca allo stadio New Balance Arena di Bergamo; arbitro di Atalanta - Parma è il signor Juan Luca Sacchi di Macerata. Al VAR ci sarà invece Luigi Nasca. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Juan Luca Sacchi ha diretto 5 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 15 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Atalanta-Parma in tv o in streaming
- Partita: Atalanta-Parma
- Data: domenica 25 gennaio 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Bergamo
- Stadio: New Balance Arena
- Arbitro: Juan Luca Sacchi
Atalanta-Parma è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 25-01-2026.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Atalanta - Parma?
- La gara tra Atalanta e Parma si giocherà domenica 25 gennaio 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Atalanta - Parma?
- L'arbitro del match sarà Juan Luca Sacchi
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Atalanta - Parma sarà Luigi Nasca
- Dove si gioca Atalanta - Parma?
- La partita si gioca a Bergamo
- In che stadio si gioca Atalanta - Parma?
- Stadio New Balance Arena
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere dell'Atalanta è Gianluca Scamacca con 5 gol, mentre il capocannoniere del Parma è Mateo Pellegrino con 6 gol
- Chi trasmette la partita Atalanta - Parma?
- La partita tra Atalanta e Parma verrà trasmessa da DAZN