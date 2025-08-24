Atalanta-Pisa è una partita valevole per la 1a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26.
Atalanta-Pisa si gioca allo stadio Gewiss Stadium di Bergamo; arbitro di Atalanta - Pisa è il signor Alberto Arena. Al VAR ci sarà invece Davide Ghersini.
Dove vedere Atalanta-Pisa in tv o in streaming
- Partita: Atalanta-Pisa
- Data: domenica 24 agosto 2025
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Bergamo
- Stadio: Gewiss Stadium
- Arbitro: Alberto Arena
Atalanta-Pisa è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 24-08-2025.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
- Quanto costa fare un abbonamento su Dazn.
- Se invece preferite seguire Atalanta-Pisa live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Atalanta-Pisa sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Atalanta - Pisa?
- La gara tra Atalanta e Pisa si giocherà domenica 24 agosto 2025 alle ore 20:45
- Chi è l'arbitro di Atalanta - Pisa?
- L'arbitro del match sarà Alberto Arena
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Atalanta - Pisa sarà Davide Ghersini
- Dove si gioca Atalanta - Pisa?
- La partita si gioca a Bergamo
- In che stadio si gioca Atalanta - Pisa?
- Stadio Gewiss Stadium
- Chi trasmette la partita Atalanta - Pisa?
- La partita tra Atalanta e Pisa verrà trasmessa da DAZN