Atalanta-Roma come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 18a giornata della Serie A 2025/2026

Pubblicato:

Atalanta-Roma è una partita valevole per la 18a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte l'Atalanta che attualmente si trova al 10° posto in classifica con 22 punti e la Roma che invece è al 4° posto in classifica con 33 punti.

L'Atalanta ha ottenuto finora 5 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 20 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Gianluca Scamacca con 5 reti.
La Roma ha ottenuto finora 11 vittorie, 0 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 20 gol e ne ha subiti 11. Il giocatore che ha segnato più gol è Matías Soulé con 5 reti.

Atalanta-Roma si gioca allo stadio New Balance Arena di Bergamo; arbitro di Atalanta - Roma è il signor Michael Fabbri di Ravenna. Al VAR ci sarà invece Fabio Maresca. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Michael Fabbri ha diretto 5 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 21 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Atalanta-Roma in tv o in streaming

  • Partita: Atalanta-Roma
  • Data: sabato 3 gennaio 2026
  • Orario: 20:45
  • TV/Streaming: DAZN, Sky
  • Luogo: Bergamo
  • Stadio: New Balance Arena
  • Arbitro: Michael Fabbri

Atalanta-Roma è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 03-01-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Atalanta-Roma sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Atalanta - Roma?
La gara tra Atalanta e Roma si giocherà sabato 3 gennaio 2026 alle ore 20:45
Chi è l'arbitro di Atalanta - Roma?
L'arbitro del match sarà Michael Fabbri
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Atalanta - Roma sarà Fabio Maresca
Dove si gioca Atalanta - Roma?
La partita si gioca a Bergamo
In che stadio si gioca Atalanta - Roma?
Stadio New Balance Arena
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere dell'Atalanta è Gianluca Scamacca con 5 gol, mentre il capocannoniere della Roma è Matías Soulé con 5 gol
Chi trasmette la partita Atalanta - Roma?
La partita tra Atalanta e Roma verrà trasmessa da DAZN e da Sky
