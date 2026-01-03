Partita valevole per la 18a giornata della Serie A 2025/2026

Atalanta-Roma è una partita valevole per la 18a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte l'Atalanta che attualmente si trova al 10° posto in classifica con 22 punti e la Roma che invece è al 4° posto in classifica con 33 punti.

L'Atalanta ha ottenuto finora 5 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 20 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Gianluca Scamacca con 5 reti.

La Roma ha ottenuto finora 11 vittorie, 0 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 20 gol e ne ha subiti 11. Il giocatore che ha segnato più gol è Matías Soulé con 5 reti.

Atalanta-Roma si gioca allo stadio New Balance Arena di Bergamo; arbitro di Atalanta - Roma è il signor Michael Fabbri di Ravenna. Al VAR ci sarà invece Fabio Maresca. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Michael Fabbri ha diretto 5 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 21 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Atalanta-Roma è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 03-01-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .

