Partita valevole per la 11a giornata della Serie A 2025/2026

Atalanta-Sassuolo è una partita valevole per la 11a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte l'Atalanta che attualmente si trova al 12° posto in classifica con 13 punti e il Sassuolo che invece è al 13° posto in classifica con 13 punti.

L'Atalanta ha ottenuto finora 2 vittorie, 7 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 13 gol e ne ha subiti 8. Il giocatore che ha segnato più gol è Kamaldeen Sulemana con 2 reti.

Il Sassuolo ha ottenuto finora 4 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 11 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Pinamonti con 3 reti.

Atalanta-Sassuolo si gioca allo stadio New Balance Arena di Bergamo; arbitro di Atalanta - Sassuolo è il signor Valerio Crezzini. Al VAR ci sarà invece Daniele Paterna. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Valerio Crezzini ha diretto 4 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 11 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Atalanta-Sassuolo in tv o in streaming

Atalanta-Sassuolo è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 12:30 del giorno 09-11-2025.

