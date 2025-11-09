Atalanta-Sassuolo è una partita valevole per la 11a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte l'Atalanta che attualmente si trova al 12° posto in classifica con 13 punti e il Sassuolo che invece è al 13° posto in classifica con 13 punti.
L'Atalanta ha ottenuto finora 2 vittorie, 7 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 13 gol e ne ha subiti 8. Il giocatore che ha segnato più gol è Kamaldeen Sulemana con 2 reti.
Il Sassuolo ha ottenuto finora 4 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 11 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Pinamonti con 3 reti.
Atalanta-Sassuolo si gioca allo stadio New Balance Arena di Bergamo; arbitro di Atalanta - Sassuolo è il signor Valerio Crezzini. Al VAR ci sarà invece Daniele Paterna. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Valerio Crezzini ha diretto 4 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 11 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Atalanta-Sassuolo in tv o in streaming
- Partita: Atalanta-Sassuolo
- Data: domenica 9 novembre 2025
- Orario: 12:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Bergamo
- Stadio: New Balance Arena
- Arbitro: Valerio Crezzini
Atalanta-Sassuolo è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 12:30 del giorno 09-11-2025.
Informazioni utili per vedere le partite della Serie A
- Dove e come vedere in diretta tv e streaming tutte le partite di Serie A
Se invece preferite seguire Atalanta-Sassuolo live ma attraverso una cronaca puntuale, precisa e piena di dettagli, la migliore è sempre quella di Virgilio Sport.
- Non solo calcio, tutto lo sport in diretta: la Guida Tv completa.
Il link al live di Atalanta-Sassuolo sarà inserito un'ora prima del match.
