Virgilio Sport
CALCIO SERIE A

Atalanta-Sassuolo come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 11a giornata della Serie A 2025/2026

Pubblicato:

Virgilio Sport

Virgilio Sport

Redazione

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Atalanta-Sassuolo è una partita valevole per la 11a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte l'Atalanta che attualmente si trova al 12° posto in classifica con 13 punti e il Sassuolo che invece è al 13° posto in classifica con 13 punti.

L'Atalanta ha ottenuto finora 2 vittorie, 7 pareggi e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 13 gol e ne ha subiti 8. Il giocatore che ha segnato più gol è Kamaldeen Sulemana con 2 reti.
Il Sassuolo ha ottenuto finora 4 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 11 gol e ne ha subiti 12. Il giocatore che ha segnato più gol è Andrea Pinamonti con 3 reti.

Atalanta-Sassuolo si gioca allo stadio New Balance Arena di Bergamo; arbitro di Atalanta - Sassuolo è il signor Valerio Crezzini. Al VAR ci sarà invece Daniele Paterna. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Valerio Crezzini ha diretto 4 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 11 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Atalanta-Sassuolo in tv o in streaming

  • Partita: Atalanta-Sassuolo
  • Data: domenica 9 novembre 2025
  • Orario: 12:30
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Bergamo
  • Stadio: New Balance Arena
  • Arbitro: Valerio Crezzini

Atalanta-Sassuolo è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 12:30 del giorno 09-11-2025.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Atalanta-Sassuolo sarà inserito un'ora prima del match.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Atalanta - Sassuolo?
La gara tra Atalanta e Sassuolo si giocherà domenica 9 novembre 2025 alle ore 12:30
Chi è l'arbitro di Atalanta - Sassuolo?
L'arbitro del match sarà Valerio Crezzini
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Atalanta - Sassuolo sarà Daniele Paterna
Dove si gioca Atalanta - Sassuolo?
La partita si gioca a Bergamo
In che stadio si gioca Atalanta - Sassuolo?
Stadio New Balance Arena
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere dell'Atalanta è Kamaldeen Sulemana con 2 gol, mentre il capocannoniere del Sassuolo è Andrea Pinamonti con 3 gol
Chi trasmette la partita Atalanta - Sassuolo?
La partita tra Atalanta e Sassuolo verrà trasmessa da DAZN
Atalanta-Sassuolo come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Inglas Vetri

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio