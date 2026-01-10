Atalanta-Torino è una partita valevole per la 20a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte l'Atalanta che attualmente si trova al 7° posto in classifica con 28 punti e il Torino che invece è al 12° posto in classifica con 23 punti.
L'Atalanta ha ottenuto finora 7 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 23 gol e ne ha subiti 19. Il giocatore che ha segnato più gol è Gianluca Scamacca con 5 reti.
Il Torino ha ottenuto finora 6 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 21 gol e ne ha subiti 30. Il giocatore che ha segnato più gol è Nikola Vlasic con 5 reti.
Atalanta-Torino si gioca allo stadio New Balance Arena di Bergamo; arbitro di Atalanta - Torino è il signor Francesco Fourneau di Roma. Al VAR ci sarà invece Aleandro Di Paolo. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Francesco Fourneau ha diretto 4 incontri concedendo 3 rigori; ha assegnato 20 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Atalanta-Torino in tv o in streaming
- Partita: Atalanta-Torino
- Data: sabato 10 gennaio 2026
- Orario: 20:45
- TV/Streaming: DAZN, Sky
- Luogo: Bergamo
- Stadio: New Balance Arena
- Arbitro: Francesco Fourneau
Atalanta-Torino è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:45 del giorno 10-01-2026. La partita sarà trasmessa in diretta anche da Sky sul canale Sky .
