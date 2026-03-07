Partita valevole per la 28a giornata della Serie A 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Atalanta-Udinese è una partita valevole per la 28a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte l'Atalanta che attualmente si trova al 7° posto in classifica con 45 punti e l'Udinese che invece è al 10° posto in classifica con 35 punti.

L'Atalanta ha ottenuto finora 12 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 37 gol e ne ha subiti 24. Il giocatore che ha segnato più gol è Nikola Krstovic con 7 reti.

L'Udinese ha ottenuto finora 10 vittorie, 5 pareggi e 12 sconfitte, ha segnato complessivamente 31 gol e ne ha subiti 39. Il giocatore che ha segnato più gol è Keinan Davis con 8 reti.

Atalanta-Udinese si gioca allo stadio New Balance Arena di Bergamo; arbitro di Atalanta - Udinese è il signor Antonio Rapuano di Rimini. Al VAR ci sarà invece Marco Di Bello. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Antonio Rapuano ha diretto 5 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 19 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Atalanta-Udinese in tv o in streaming

Partita : Atalanta-Udinese

: Atalanta-Udinese Data : sabato 7 marzo 2026

: sabato 7 marzo 2026 Orario : 18:00

: 18:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Bergamo

: Bergamo Stadio : New Balance Arena

: New Balance Arena Arbitro: Antonio Rapuano

Atalanta-Udinese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 07-03-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Atalanta-Udinese sarà inserito un'ora prima del match.