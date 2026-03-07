Atalanta-Udinese è una partita valevole per la 28a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte l'Atalanta che attualmente si trova al 7° posto in classifica con 45 punti e l'Udinese che invece è al 10° posto in classifica con 35 punti.
L'Atalanta ha ottenuto finora 12 vittorie, 9 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 37 gol e ne ha subiti 24. Il giocatore che ha segnato più gol è Nikola Krstovic con 7 reti.
L'Udinese ha ottenuto finora 10 vittorie, 5 pareggi e 12 sconfitte, ha segnato complessivamente 31 gol e ne ha subiti 39. Il giocatore che ha segnato più gol è Keinan Davis con 8 reti.
Atalanta-Udinese si gioca allo stadio New Balance Arena di Bergamo; arbitro di Atalanta - Udinese è il signor Antonio Rapuano di Rimini. Al VAR ci sarà invece Marco Di Bello. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Antonio Rapuano ha diretto 5 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 19 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Atalanta-Udinese in tv o in streaming
- Partita: Atalanta-Udinese
- Data: sabato 7 marzo 2026
- Orario: 18:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Bergamo
- Stadio: New Balance Arena
- Arbitro: Antonio Rapuano
Atalanta-Udinese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:00 del giorno 07-03-2026.
