Partita valevole per la 6a giornata della Serie A 2026/2027

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Atalanta-Venezia è una partita valevole per la 6a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte l'Atalanta che attualmente si trova al 11° posto in classifica con 6 punti e il Venezia che invece è al 20° posto in classifica con 0 punti.

L'Atalanta ha ottenuto finora 2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Gianluca Scamacca con 1 rete.

Il Venezia ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è John Yeboah con 1 rete.

Atalanta-Venezia si gioca allo stadio New Balance Arena di Bergamo; arbitro di Atalanta - Venezia è il signor Paride Tremolada di Monza. Al VAR ci sarà invece Francesco Meraviglia. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Paride Tremolada ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 6 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Atalanta-Venezia in tv o in streaming

Partita : Atalanta-Venezia

: Atalanta-Venezia Data : lunedì 12 ottobre 2026

: lunedì 12 ottobre 2026 Orario : 18:30

: 18:30 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Bergamo

: Bergamo Stadio : New Balance Arena

: New Balance Arena Arbitro: Paride Tremolada

Atalanta-Venezia è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:30 del giorno 12-10-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Atalanta-Venezia sarà inserito un'ora prima del match.