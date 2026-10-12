Atalanta-Venezia è una partita valevole per la 6a giornata del campionato di calcio di Serie A 2026-2027. Il match vede di fronte l'Atalanta che attualmente si trova al 11° posto in classifica con 6 punti e il Venezia che invece è al 20° posto in classifica con 0 punti.
L'Atalanta ha ottenuto finora 2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 5 gol e ne ha subiti 7. Il giocatore che ha segnato più gol è Gianluca Scamacca con 1 rete.
Il Venezia ha ottenuto finora 0 vittorie, 0 pareggi e 5 sconfitte, ha segnato complessivamente 4 gol e ne ha subiti 13. Il giocatore che ha segnato più gol è John Yeboah con 1 rete.
Atalanta-Venezia si gioca allo stadio New Balance Arena di Bergamo; arbitro di Atalanta - Venezia è il signor Paride Tremolada di Monza. Al VAR ci sarà invece Francesco Meraviglia. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Paride Tremolada ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 6 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Atalanta-Venezia in tv o in streaming
- Partita: Atalanta-Venezia
- Data: lunedì 12 ottobre 2026
- Orario: 18:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Bergamo
- Stadio: New Balance Arena
- Arbitro: Paride Tremolada
Atalanta-Venezia è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 18:30 del giorno 12-10-2026.
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Il link al live di Atalanta-Venezia sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Atalanta - Venezia?
- La gara tra Atalanta e Venezia si giocherà lunedì 12 ottobre 2026 alle ore 18:30
- Chi è l'arbitro di Atalanta - Venezia?
- L'arbitro del match sarà Paride Tremolada
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Atalanta - Venezia sarà Francesco Meraviglia
- Dove si gioca Atalanta - Venezia?
- La partita si gioca a Bergamo
- In che stadio si gioca Atalanta - Venezia?
- Stadio New Balance Arena
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere dell'Atalanta è Gianluca Scamacca con 1 gol, mentre il capocannoniere del Venezia è John Yeboah con 1 gol
- Chi trasmette la partita Atalanta - Venezia?
- La partita tra Atalanta e Venezia verrà trasmessa da DAZN