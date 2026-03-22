Partita valevole per la 30a giornata della Serie A 2025/2026

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Atalanta-Verona è una partita valevole per la 30a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte l'Atalanta che attualmente si trova al 7° posto in classifica con 47 punti e il Verona che invece è al 20° posto in classifica con 18 punti.

L'Atalanta ha ottenuto finora 12 vittorie, 11 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 40 gol e ne ha subiti 27. Il giocatore che ha segnato più gol è Gianluca Scamacca con 8 reti.

Il Verona ha ottenuto finora 3 vittorie, 9 pareggi e 17 sconfitte, ha segnato complessivamente 22 gol e ne ha subiti 51. Il giocatore che ha segnato più gol è Gift Orban con 7 reti.

Atalanta-Verona si gioca allo stadio New Balance Arena di Bergamo; arbitro di Atalanta - Verona è il signor Giovanni Ayroldi. Al VAR ci sarà invece Lorenzo Maggioni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Giovanni Ayroldi ha diretto 7 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 31 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Atalanta-Verona in tv o in streaming

Partita : Atalanta-Verona

: Atalanta-Verona Data : domenica 22 marzo 2026

: domenica 22 marzo 2026 Orario : 15:00

: 15:00 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Bergamo

: Bergamo Stadio : New Balance Arena

: New Balance Arena Arbitro: Giovanni Ayroldi

Atalanta-Verona è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 22-03-2026.

Informazioni utili per vedere le partite della Serie A

Il link al live di Atalanta-Verona sarà inserito un'ora prima del match.