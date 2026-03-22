Atalanta-Verona è una partita valevole per la 30a giornata del campionato di calcio di Serie A 2025-26. Il match vede di fronte l'Atalanta che attualmente si trova al 7° posto in classifica con 47 punti e il Verona che invece è al 20° posto in classifica con 18 punti.
L'Atalanta ha ottenuto finora 12 vittorie, 11 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 40 gol e ne ha subiti 27. Il giocatore che ha segnato più gol è Gianluca Scamacca con 8 reti.
Il Verona ha ottenuto finora 3 vittorie, 9 pareggi e 17 sconfitte, ha segnato complessivamente 22 gol e ne ha subiti 51. Il giocatore che ha segnato più gol è Gift Orban con 7 reti.
Atalanta-Verona si gioca allo stadio New Balance Arena di Bergamo; arbitro di Atalanta - Verona è il signor Giovanni Ayroldi. Al VAR ci sarà invece Lorenzo Maggioni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Giovanni Ayroldi ha diretto 7 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 31 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Atalanta-Verona in tv o in streaming
- Partita: Atalanta-Verona
- Data: domenica 22 marzo 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Bergamo
- Stadio: New Balance Arena
- Arbitro: Giovanni Ayroldi
Atalanta-Verona è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 22-03-2026.
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Il link al live di Atalanta-Verona sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Atalanta - Verona?
- La gara tra Atalanta e Verona si giocherà domenica 22 marzo 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Atalanta - Verona?
- L'arbitro del match sarà Giovanni Ayroldi
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Atalanta - Verona sarà Lorenzo Maggioni
- Dove si gioca Atalanta - Verona?
- La partita si gioca a Bergamo
- In che stadio si gioca Atalanta - Verona?
- Stadio New Balance Arena
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere dell'Atalanta è Gianluca Scamacca con 8 gol, mentre il capocannoniere del Verona è Gift Orban con 7 gol
- Chi trasmette la partita Atalanta - Verona?
- La partita tra Atalanta e Verona verrà trasmessa da DAZN