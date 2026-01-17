Virgilio Sport
Avellino-Carrarese come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario

Partita valevole per la 20a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Avellino-Carrarese è una partita valevole per la 20a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte l'Avellino che attualmente si trova al 11° posto in classifica con 25 punti e la Carrarese che invece è al 12° posto in classifica con 23 punti.

L'Avellino ha ottenuto finora 6 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 23 gol e ne ha subiti 31. Il giocatore che ha segnato più gol è Tommaso Biasci con 6 reti.
La Carrarese ha ottenuto finora 5 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 25 gol e ne ha subiti 29. Il giocatore che ha segnato più gol è Nicolás Schiavi con 6 reti.

Avellino-Carrarese si gioca allo stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino; arbitro di Avellino - Carrarese è il signor Andrea Zanotti. Al VAR ci sarà invece Manuel Volpi. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Andrea Zanotti ha diretto 8 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 34 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.

Dove vedere Avellino-Carrarese in tv o in streaming

  • Partita: Avellino-Carrarese
  • Data: sabato 17 gennaio 2026
  • Orario: 15:00
  • TV/Streaming: DAZN
  • Luogo: Avellino
  • Stadio: Stadio Partenio-Adriano Lombardi
  • Arbitro: Andrea Zanotti

Avellino-Carrarese è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 17-01-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

  • Plus
  • Standard
  • Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Domande Frequenti (FAQ)

Quando si gioca Avellino - Carrarese?
La gara tra Avellino e Carrarese si giocherà sabato 17 gennaio 2026 alle ore 15:00
Chi è l'arbitro di Avellino - Carrarese?
L'arbitro del match sarà Andrea Zanotti
Chi è l'arbitro al VAR?
L'arbitro al VAR del match Avellino - Carrarese sarà Manuel Volpi
Dove si gioca Avellino - Carrarese?
La partita si gioca a Avellino
In che stadio si gioca Avellino - Carrarese?
Stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi
Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
Ad oggi il capocannoniere Avellino è Tommaso Biasci con 6 gol, mentre il capocannoniere della Carrarese è Nicolás Schiavi con 6 gol
Chi trasmette la partita Avellino - Carrarese?
La partita tra Avellino e Carrarese verrà trasmessa da DAZN
