Avellino-Cesena è una partita valevole per la 22a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte l'Avellino che attualmente si trova al 13° posto in classifica con 25 punti e il Cesena che invece è al 5° posto in classifica con 34 punti.
L'Avellino ha ottenuto finora 6 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte, ha segnato complessivamente 24 gol e ne ha subiti 34. Il giocatore che ha segnato più gol è Tommaso Biasci con 7 reti.
Il Cesena ha ottenuto finora 10 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte, ha segnato complessivamente 28 gol e ne ha subiti 24. Il giocatore che ha segnato più gol è Cristian Shpendi con 8 reti.
Avellino-Cesena si gioca allo stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino; arbitro di Avellino - Cesena è il signor Davide Di Marco. Al VAR ci sarà invece Niccolò Baroni. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Davide Di Marco ha diretto 7 incontri concedendo 2 rigori; ha assegnato 26 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Avellino-Cesena in tv o in streaming
- Partita: Avellino-Cesena
- Data: sabato 31 gennaio 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Avellino
- Stadio: Stadio Partenio-Adriano Lombardi
- Arbitro: Davide Di Marco
Avellino-Cesena è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 31-01-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Avellino-Cesena sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Avellino - Cesena?
- La gara tra Avellino e Cesena si giocherà sabato 31 gennaio 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Avellino - Cesena?
- L'arbitro del match sarà Davide Di Marco
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Avellino - Cesena sarà Niccolò Baroni
- Dove si gioca Avellino - Cesena?
- La partita si gioca a Avellino
- In che stadio si gioca Avellino - Cesena?
- Stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere Avellino è Tommaso Biasci con 7 gol, mentre il capocannoniere Cesena è Cristian Shpendi con 8 gol
- Chi trasmette la partita Avellino - Cesena?
- La partita tra Avellino e Cesena verrà trasmessa da DAZN