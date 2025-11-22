Avellino-Empoli è una partita valevole per la 13a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte l'Avellino che attualmente si trova al 9° posto in classifica con 16 punti e l'Empoli che invece è al 13° posto in classifica con 14 punti.
L'Avellino ha ottenuto finora 4 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 16 gol e ne ha subiti 22. Il giocatore che ha segnato più gol è Tommaso Biasci con 3 reti.
L'Empoli ha ottenuto finora 3 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 14 gol e ne ha subiti 18. Il giocatore che ha segnato più gol è Bohdan Popov con 5 reti.
Avellino-Empoli si gioca allo stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino; arbitro di Avellino - Empoli è il signor Francesco Fourneau di Roma. Al VAR ci sarà invece Antonio Giua. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Francesco Fourneau ha diretto 3 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 9 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Avellino-Empoli in tv o in streaming
- Partita: Avellino-Empoli
- Data: sabato 22 novembre 2025
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Avellino
- Stadio: Stadio Partenio-Adriano Lombardi
- Arbitro: Francesco Fourneau
Avellino-Empoli è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 22-11-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Avellino-Empoli sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Avellino - Empoli?
- La gara tra Avellino e Empoli si giocherà sabato 22 novembre 2025 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Avellino - Empoli?
- L'arbitro del match sarà Francesco Fourneau
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Avellino - Empoli sarà Antonio Giua
- Dove si gioca Avellino - Empoli?
- La partita si gioca a Avellino
- In che stadio si gioca Avellino - Empoli?
- Stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere Avellino è Tommaso Biasci con 3 gol, mentre il capocannoniere dell'Empoli è Bohdan Popov con 5 gol
- Chi trasmette la partita Avellino - Empoli?
- La partita tra Avellino e Empoli verrà trasmessa da DAZN