Avellino-Frosinone è una partita valevole per la 24a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte l'Avellino che attualmente si trova al 13° posto in classifica con 28 punti e il Frosinone che invece è al 3° posto in classifica con 46 punti.
L'Avellino ha ottenuto finora 7 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte, ha segnato complessivamente 28 gol e ne ha subiti 37. Il giocatore che ha segnato più gol è Tommaso Biasci con 11 reti.
Il Frosinone ha ottenuto finora 13 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte, ha segnato complessivamente 41 gol e ne ha subiti 21. Il giocatore che ha segnato più gol è Farès Ghedjemis con 8 reti.
Avellino-Frosinone si gioca allo stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino; arbitro di Avellino - Frosinone è il signor . Al VAR ci sarà invece .
Dove vedere Avellino-Frosinone in tv o in streaming
- Partita: Avellino-Frosinone
- Data: mercoledì 11 febbraio 2026
- Orario: 20:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Avellino
- Stadio: Stadio Partenio-Adriano Lombardi
- Arbitro:
Avellino-Frosinone è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:00 del giorno 11-02-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Avellino-Frosinone sarà inserito un'ora prima del match.
