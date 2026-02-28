Partita valevole per la 27a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Avellino-Juve stabia è una partita valevole per la 27a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte l'Avellino che attualmente si trova al 13° posto in classifica con 29 punti e Juve Stabia che invece è al 7° posto in classifica con 38 punti.

L'Avellino ha ottenuto finora 7 vittorie, 8 pareggi e 11 sconfitte, ha segnato complessivamente 30 gol e ne ha subiti 42. Il giocatore che ha segnato più gol è Tommaso Biasci con 11 reti.

Juve Stabia ha ottenuto finora 9 vittorie, 11 pareggi e 6 sconfitte, ha segnato complessivamente 31 gol e ne ha subiti 31. Il giocatore che ha segnato più gol è Leonardo Candellone con 7 reti.

Avellino-Juve stabia si gioca allo stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino; arbitro di Avellino - Juve stabia è il signor Maria Ferrieri Caputi. Al VAR ci sarà invece Alessandro Prontera. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Maria Ferrieri Caputi ha diretto 8 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 43 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.

Dove vedere Avellino-Juve stabia in tv o in streaming

Avellino-Juve stabia è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 19:30 del giorno 28-02-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Avellino-Juve stabia sarà inserito un'ora prima del match.