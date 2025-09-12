Partita valevole per la 3a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Avellino-Monza è una partita valevole per la 3a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte l'Avellino che attualmente si trova al 16° posto in classifica con 1 punti e il Monza che invece è al 6° posto in classifica con 4 punti.

L'Avellino ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Dimitrios Sounas con 1 rete.

Il Monza ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Armando Izzo con 1 rete.

Avellino-Monza si gioca allo stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino; arbitro di Avellino - Monza è il signor Ivano Pezzuto di Lecce. Al VAR ci sarà invece Luigi Nasca. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Ivano Pezzuto ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 2 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.

Dove vedere Avellino-Monza in tv o in streaming

Partita : Avellino-Monza

: Avellino-Monza Data : venerdì 12 settembre 2025

: venerdì 12 settembre 2025 Orario : 20:30

: 20:30 TV/Streaming : DAZN

: DAZN Luogo : Avellino

: Avellino Stadio : Stadio Partenio-Adriano Lombardi

: Stadio Partenio-Adriano Lombardi Arbitro: Ivano Pezzuto

Avellino-Monza è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:30 del giorno 12-09-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Avellino-Monza sarà inserito un'ora prima del match.