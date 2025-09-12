Avellino-Monza è una partita valevole per la 3a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte l'Avellino che attualmente si trova al 16° posto in classifica con 1 punti e il Monza che invece è al 6° posto in classifica con 4 punti.
L'Avellino ha ottenuto finora 0 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, ha segnato complessivamente 1 gol e ne ha subiti 3. Il giocatore che ha segnato più gol è Dimitrios Sounas con 1 rete.
Il Monza ha ottenuto finora 1 vittoria, 1 pareggio e 0 sconfitte, ha segnato complessivamente 2 gol e ne ha subiti 1. Il giocatore che ha segnato più gol è Armando Izzo con 1 rete.
Avellino-Monza si gioca allo stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino; arbitro di Avellino - Monza è il signor Ivano Pezzuto di Lecce. Al VAR ci sarà invece Luigi Nasca. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Ivano Pezzuto ha diretto 1 incontro concedendo 0 rigori; ha assegnato 2 cartellini gialli e nessun cartellino rosso.
Dove vedere Avellino-Monza in tv o in streaming
- Partita: Avellino-Monza
- Data: venerdì 12 settembre 2025
- Orario: 20:30
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Avellino
- Stadio: Stadio Partenio-Adriano Lombardi
- Arbitro: Ivano Pezzuto
Avellino-Monza è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 20:30 del giorno 12-09-2025. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Avellino-Monza sarà inserito un'ora prima del match.
