Partita valevole per la 29a giornata della Serie B BKT 2025/2026

Avellino-Padova è una partita valevole per la 29a giornata del campionato di calcio di Serie B 2025-26. Il match vede di fronte l'Avellino che attualmente si trova al 14° posto in classifica con 30 punti e Padova che invece è al 10° posto in classifica con 34 punti.

L'Avellino ha ottenuto finora 7 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte, ha segnato complessivamente 30 gol e ne ha subiti 46. Il giocatore che ha segnato più gol è Tommaso Biasci con 11 reti.

Padova ha ottenuto finora 8 vittorie, 10 pareggi e 10 sconfitte, ha segnato complessivamente 30 gol e ne ha subiti 35. Il giocatore che ha segnato più gol è Mattia Bortolussi con 9 reti.

Avellino-Padova si gioca allo stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino; arbitro di Avellino - Padova è il signor Daniele Perenzoni. Al VAR ci sarà invece Matteo Gualtieri. Nella stagione 2025/26 l'arbitro Daniele Perenzoni ha diretto 11 incontri concedendo 1 rigore; ha assegnato 48 cartellini gialli e 2 cartellini rossi.

Dove vedere Avellino-Padova in tv o in streaming

Avellino-Padova è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 07-03-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.

DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:

Plus

Standard

Goal Pass

che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.

DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.

È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.

Il link al live di Avellino-Padova sarà inserito un'ora prima del match.