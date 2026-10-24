Avellino-Padova è una partita valevole per la 8a giornata del campionato di calcio di Serie B 2026-27. Il match vede di fronte l'Avellino che attualmente si trova al 7° posto in classifica con 11 punti e il Padova che invece è al 15° posto in classifica con 7 punti.
L'Avellino ha ottenuto finora 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, ha segnato complessivamente 12 gol e ne ha subiti 8. Il giocatore che ha segnato più gol è Raffaele Russo con 4 reti.
Il Padova ha ottenuto finora 2 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte, ha segnato complessivamente 6 gol e ne ha subiti 10. Il giocatore che ha segnato più gol è Marco Pompetti con 1 rete.
Avellino-Padova si gioca allo stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi di Avellino; arbitro di Avellino - Padova è il signor Maria Ferrieri Caputi. Al VAR ci sarà invece Matteo Gariglio. Nella stagione 2026/27 l'arbitro Maria Ferrieri Caputi ha diretto 2 incontri concedendo 0 rigori; ha assegnato 9 cartellini gialli e 1 cartellino rosso.
Dove vedere Avellino-Padova in tv o in streaming
- Partita: Avellino-Padova
- Data: sabato 24 ottobre 2026
- Orario: 15:00
- TV/Streaming: DAZN
- Luogo: Avellino
- Stadio: Stadio Partenio-Adriano Lombardi
- Arbitro: Maria Ferrieri Caputi
Avellino-Padova è trasmessa in diretta da Dazn, a partire dalle ore 15:00 del giorno 24-10-2026. Per vedere la partita occorre prima di tutto sottoscrivere un contratto con Dazn. Poi basterà scaricare la app apposita o raggiungere il sito di Dazn.
DAZN consente la visione delle partite di Serie B su tre diversi pacchetti:
- Plus
- Standard
- Goal Pass
che hanno prezzi molto diversi tra loro e possono consentire differenti utilizzi e visioni di contenuti.
DAZN è compatibile con le principali marche di smart TV, tra cui: Smart TV Samsung,TV intelligenti LG,TV intelligenti Sony,TV Android, TV intelligenti Hisense, TV intelligenti Philips.
È possibile accedere a DAZN anche attraverso i più diffusi dispositivi di streaming come: Amazon Fire TV Stick e Fire TV Cube; Apple TV; Chromecast; Roku; Nvidia Shield TV.
Il link al live di Avellino-Padova sarà inserito un'ora prima del match.
Domande Frequenti (FAQ)
- Quando si gioca Avellino - Padova?
- La gara tra Avellino e Padova si giocherà sabato 24 ottobre 2026 alle ore 15:00
- Chi è l'arbitro di Avellino - Padova?
- L'arbitro del match sarà Maria Ferrieri Caputi
- Chi è l'arbitro al VAR?
- L'arbitro al VAR del match Avellino - Padova sarà Matteo Gariglio
- Dove si gioca Avellino - Padova?
- La partita si gioca a Avellino
- In che stadio si gioca Avellino - Padova?
- Stadio Stadio Partenio-Adriano Lombardi
- Quali sono i capocannonieri delle due squadre?
- Ad oggi il capocannoniere dell'Avellino è Raffaele Russo con 4 gol, mentre il capocannoniere del Padova è Marco Pompetti con 1 gol
- Chi trasmette la partita Avellino - Padova?
- La partita tra Avellino e Padova verrà trasmessa da DAZN